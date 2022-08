Monster Wind Festival : le kite dans tous ses états à Mahina

En attendant une nouvelle fenêtre pour le Big Air Contest, une fête du vent et du kite s’organise, le 10 septembre, sur la plage de Hitimahana. Le Monster Wind Festival qui mêle courses et freestyle, kitefoils, wingfoils et classiques « twin tips », a pour ambition de réunir tous les amoureux des ailes et des la glisse.

Pas de repos pour la Tahiti Kite School. Après le Big Air Contest, dont la deuxième édition attend toujours une date de report, c’est à une « Fête du vent » que l’école de glisse invite les riders de tous poils. Au programme de la matinée du 10 septembre, des courses autour du motu Martin, ouvertes à tous les licenciés « autonomes », et qui mêleront « twin tips » – les planches classiques du kitesurf – et kitefoils – des planches équipées d’une longue dérive, qu’on croise de plus en plus souvent sur les plans d’eau. Ceux qui se sont déjà convertis au « wingfoil » – une variante du kite où l’aile est tenue au bout des bras plutôt que haut dans le ciel au bout de lignes – auront droit à leur propre épreuve dans la matinée. Voilà pour le côté « populaire » de l’évènement, qui se fera, dans l’après-midi de ce samedi un peu plus élitiste, avec des épreuves de freestyle, toujours entre la plage de Hitimahana et le motu, et toujours en « kite » comme en « wing »… « Le but c’est vraiment de rassembler tout le monde dans une bonne ambiance », explique l’organisatrice Vairea Céran-Jérusalémy

Avec le champion de kite Antoine Fermon, Vairea est déjà à l’origine du Tahiti Big Air Contest, une compétition de voltige qui devait se tenir au mois d’août. Mais les dieux du vent sont capricieux, et la compétition a dû plusieurs fois être repoussée par manque de souffle. Ça pourrait arriver pour le Wind Festival, qui serait, en cas de « pétole », repoussé au 17 septembre, mais comme l’explique l’organisatrice, les épreuves du 10 septembre ne demandent que 15 à 18 nœuds de vent, souvent établis ces temps-ci. Loin des 25 nœuds que nécessitent les figures de haut-vol du Big Air.

Le Monster Wind Festival, ce sera donc le 10 septembre à Hitimahana. Les inscriptions se font sur le site de la Tahiti Kite School. Quand au Tahiti Big Air Contest, il est toujours en attente d’une nouvelle date : elle pourrait être fixée très rapidement si les conditions météo sourient enfin aux kiteurs.