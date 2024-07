Moorea : 80 militaires, muto’i et pompiers mobilisés pour retrouver une randonneuse

Une opération de recherche a été lancée, entre ce mardi soir et ce mercredi matin, pour retrouver une marcheuse égarée dans la zone des trois pinus, à Moorea. Sapeur-pompiers, muto’i, gendarmes, hélicoptère Dauphin, et même une cinquantaine de militaires du Rimap en entrainement sur l’île sœur ont été mobilisés pour la retrouver. En « légère hypothermie » après une nuit dans la forêt, elle a finalement été orientée vers les secours par d’autres randonneurs ce matin.

Une nuit dans la forêt de Moorea, pour cette randonneuse, partie en balade sur le sentier des trois pinus ce mardi soir, et qui n’est pas rentrée. Ses proches, inquiets, ont prévenu les secours vers 17 heures, et une opération de recherche a été déclenchée par les pompiers, et les gendarmes de la commune, bientôt assistés par un hélicoptère Dauphin. Pour « étendre la zone de recherche » dans la soirée, les autorités font appel aux troupes du Rimap-, alors en entraînement sur l’île sœur. Chou blanc le soir, et reprise des recherches ce mercredi matin au lever du jour. La disparue a finalement été retrouvée par d’autres randonneurs, en « légère hypothermie et choquée », mais sans problème de santé majeur. En tout, 54 militaires du Rimap, 14 gendarmes, 9 pompiers, 4 policiers municipaux, et l’équipage du Dauphin ont été mobilisés. Soit plus de 80 personnes.