Moorea : les défenseurs de Temae veulent une consultation de la population

Ils n’en démordent pas : plusieurs élus de l’opposition, Christiane Kelley, Isabelle Deredec, Maire Bopp-Dupont, Jean Tehuritaua et Julien Tuariihionoa, proposent depuis le mois dernier aux électeurs de Moorea de signer une pétition. L’objectif, réclamer au conseil municipal de Moorea une consultation des administrés concernant l’avenir de la plage de Temae

Cinq élus de l’opposition demandent à la commune de Moorea, depuis décembre dernier, la consultation des habitants de Moorea sur le devenir de l’emplacement réservé ER22. Cette parcelle de terre, d’une superficie totale de 32 479 m2, fait partie des 58 hectares dont s’est porté acquéreur le groupe Wane. Ainsi, comme elle l’annonçait en mai dernier, la fédération Tahei Auti ia Moorea apporte son soutien à ces élus, ainsi que l’Église protestante ma’ohi. L’espoir est d’obliger le conseil municipal, par le biais de cette pétition, à organiser « un référendum pour le maintien de ce terrain réservé ». Après plusieurs refus du conseil municipal, une pétition était lancée le mois dernier, mais n’aurait pour l’instant recueilli qu’environ 1 500 signatures. Les opposants repartent à la charge et proposent aux habitants de Moorea de signer cette pétition dans plusieurs commerces et restaurants (lire encadré ci-dessous).

Sur le Plan général d’aménagement révisé en 2013, il est question d’un projet de jardin public en faveur des habitants et des visiteurs de Moorea. Cette parcelle ER22 est attenante à la plage publique, et sa désincription réduirait la plage publique à 130 mètres de linéaire, une raison supplémentaire de dire non au projet d’hôtel porté par le groupe Wane.

Une disposition du Code général des collectivités territoriales

Seulement, il semblerait que le maire de Moorea, Evans Haumani et sa majorité se soit exprimés défavorablement sur l’avenir de ce projet de jardin public. « Le 29 mars 2022, le maire et sa majorité ont informé le CM qu’ils s’orientaient vers la désinscription de l’emprise réservée n°22 « , précise dans un courrier transmis à la presse Alain Bonno, président de l’Association des habitants de Temae qui fait partie de la fédération. Le « plan » serait que le Pays rachète au nouveau propriétaire une emprise de taille similaire voire supérieure, mais pas située en bord de plage, qu’il procède aux aménagements avant de le rétrocéder gracieusement à la commune.

Le 11 mai 2022, les cinq élus de la minorité auraient aussi reçu par courrier de la part du maire « son avis défavorable à l’inscription de tout projet de délibération relatif à la consultation de la population ». Un positionnement qui n’est pas en adéquation avec l’annonce publique faite par le maire lors de sa réélection en 2020, « quant à son engagement à rester toujours disponible et à l’écoute de la population de Moorea-Maiao, en n’hésitant pas à la consulter sur des décisions importantes », précisent les élus dans un courrier à destination de la population. La majorité Tapura a expliqué que la commune n’avait pas les moyens de financer un tel projet de jardin public, et aurait même déclaré que la population n’en avait pas besoin, disent les associations.

Pour se faire entendre les opposants usent donc d’une disposition du Code général des collectivités territoriales qui permet – mais n’impose pas, la nuance est importante – l’inscription d’un sujet à l’ordre du jour du conseil municipal si un cinquième des électeurs le demandent. Aussi, seuls les électeurs de Moorea peuvent être signataire de cette pétition. Il faudrait alors que les élus contestataires réunissent au moins 2 700 signatures pour espérer voir le sujet abordé en conseil municipal.

Liste des espaces de signatures – Pharmacies Afareaitu & Maharepa – Station Total Tema’e – MoozHair (Tia’ia)- Pole Santé Tia’ia – Le Ma’a dans le bocal – Hôtel Manava (Maharepa) – Caraméline (Maharepa) – Made in Mo’orea (Maharepa) – Optique Moorea (Maharepa) – Magasin Rémy (U) (Maharepa) – Auberge de jeunesse Little Moorea (Tiahura) – Station total Haapiti – La pirogue (Petit Village Haapiti ) – Magasin SalvaStore (Haapiti) – Vaiare Pizza

