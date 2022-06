Vaea Tapare, candidate n° 9 : « Tout repose sur la jeunesse qui représente l’espoir »

À 20 ans, Vaea Tapare s’engage pour la jeunesse. À travers sa participation à Miss Tahiti 2022, elle insiste sur l’importance de l’apprentissage du respect d’autrui chez les jeunes. La candidate N° 9 met aussi à un point d’honneur à sensibiliser la population polynésienne sur le thème de l’environnement.

Après avoir été Première dauphine de Miss Moorea, Vaea Tapare, s’attaque à Miss Tahiti pour « se découvrir encore plus » et surtout viser loin. Cette fois, elle espère décrocher le titre tant convoité de Miss Tahiti 2022. « Je veux me prouver à moi-même que je peux le faire. C’est une réelle opportunité« , glisse l’auto-entrepreneuse. À quelques jours du jour J, Vaea Tapare se dit « sereine et ne se met pas trop de pression« . Entourées des 9 autres candidates, elle affirme s’en être fait de bonnes copines. « Malgré le rythme soutenu, je prends beaucoup de plaisir avec elles. J’ai fait beaucoup de rencontres intéressantes« , explique la jeune femme qui promet de se remettre à la natation après l’élection. À 20 ans, Vaea Tapare veut mettre l’accent sur les thèmes de la jeunesse et de l’environnement. « Il est important d’inculquer du respect chez les jeunes. Tout repose sur la jeunesse qui représente l’espoir. »

Pour voter pour Vaea Tapare, envoyez « MISS TAHITI 9 » au 7588. L’élection aura lieu le 24 juin à la mairie de Papeete à partir de 18 heures. Les places sont en vente sur ticket-pacific.pf, dans les 4 magasins Carrefour de Tahiti et à l’accueil de Radio1 et Tiare FM à Fare Ute.