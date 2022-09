Moorea : l’heure de la récolte de canne à sucre bio a sonné

Hotu Fenua procède à la récolte de ses plantations de canne à sucre bio, à Moorea. Les 32 000 litres de jus de canne attendus seront transformés en 5 400 bouteilles de rhum.

La campagne de récolte de la canne à sucre sur l’île de Moorea est lancée. La société civile agricole Hotu Fenua, filiale de la SA Jus de Fruits de Moorea, qui cultive

des parcelles en agriculture biologique, va couper environ une tonne de canne à sucre chaque jour, durant deux semaines. Au total, elle pressera près de 32 000 litres de pur jus de canne bio qui seront fermentés et distillés, permettant ainsi de produire l’équivalent de 5 400 bouteilles de rhum à 50% alc/vol. « La coupe est une opération minutieuse et éprouvante. Le travail doit être mené avec précision pour garantir la bonne repousse des rejets de la récolte suivante« , explique Jérôme Chapelier, responsable d’exploitation de Hotu Fenua.

Dix-sept coupeurs répartis en quatre équipes sont déployés sur les trois domaines (Manutea, Opunohu et Domaine Kellum) couvrant une surface totale de 18 000 m². Hotu Fenua possède un foncier de dix hectares sur l’île sœur. Ces hectares vont permettre de produire à plein régime 400 tonnes de canne à sucre bio. « On passera à grande échelle à partir de l’année prochaine. On a encore beaucoup de parcelles à cultiver« , souligne Jérôme Chapelier. Ce rhum polynésien bio est vendu sur le marché européen et américain. « À l’inverse du rhum antillais, le rhum agricole polynésien a cette particularité d’être très parfumé, avec des notes de cannes fraiches, des notes mentholées. »

La récolte devrait durer entre deux à trois semaines. Une autre est également prévue en fin d’année.