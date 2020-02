Municipales : Gaston Flosse dépose une nouvelle demande d’inscription à Papeete

La mairie avait rejeté la première demande du leader du Tahoera’a, qui avait alors saisi la commission électorale puis la justice, sans succès. Sans attendre l’aboutissement de son recours en cassation, Gaston Flosse a une nouvelle fois assuré, ce lundi matin, qu’il résidait bien, depuis plus de six mois, dans un petit studio de la rue Cardella. L’occasion de mettre la pression sur le maire sortant Michel Buillard, et d’assurer que sa liste d’alliance avec le Tavini, Amuitahira’a, est « prête ».

Foule inhabituelle dans le bureau des élections de la mairie de Papeete. Aux côtés de sa compagne Pascale Haiti, et devant les caméras invitées pour l’occasion, Gaston Flosse a déposé une nouvelle demande d’inscription sur la liste électorale de la commune, ce lundi matin. Son premier essai, début décembre, avait buté sur un refus : la mairie avait alors considéré que l’ancien maire de Pirae ne remplissait pas la condition de résidence de six mois dans la capitale. Tout en contestant cette interprétation de la loi, le leader orange a expliqué ce matin que l’argument « ne tient plus », Pascale Haiti et lui-même déclarant avoir emménagé en juillet 2019 dans un studio du siège du Tahoeraa Huiraatira, rue Cardella.

La décision de la mairie avait par la suite été confirmée par la commission électorale de Papeete, puis par la justice, le 24 janvier dernier. Le tribunal de première instance avait estimé que le studio de 15 mètres carrés ne constituait pas le « domicile réel » du couple. Pour l’ancien président du gouvernement, ni le maire de Papeete, ni la justice n’ ont appliqué la loi.

Le tribunal avait notamment relevé, dans sa décision, l’absence de cuisine dans le studio. Gaston Flosse, qui avait déjà fait visiter l’appartement à la presse le mois dernier, a donc exhibé hier un mini-frigo et un chauffe-eau qu’il vient de faire installer dans le petit local. Et s’étonne au passage que la justice s’intéresse à son équipement quand « les sans domicile fixe sont inscrits par centaines sur la liste de Papeete ». Dans le dossier déposé ce matin, son équipe a même compilé une demi-douzaine de demandes d’inscription de sans-abris acceptées par la mairie. La plupart sont rattachés à l’adresse du Centre du jour, dont l’activité est justement d’héberger et d’accompagner les sans-abris.

Alliance avec le Tavini et menaces de recours en radiation

Et si, malgré l’offensive médiatique et le recours juridique, Gaston Flosse n’était pas inscrit à Papeete ? Pas question d’étudier cette possibilité, officiellement du moins. Le Vieux lion le clame : son alliance annoncée de longue date avec le Tavini aura bien lieu, sa liste, Amuitahira’a, est prête, sa campagne lancée… Et il sera tête de liste, assure-t-il, devant la représentante Tavini Chantal Galenon, qui n’a pour l’heure pas confirmé cette information.

Gaston Flosse devrait bientôt être fixé sur son sort. Me Dominique Antz, son avocat, attend une décision « dans les prochains jours » sur le pourvoi en cassation formé contre la décision du tribunal. Quant à la nouvelle demande, elle devrait être traitée rapidement par la mairie : Michel Buillard n’avait pris que quatre jours avant de répondre en décembre et les inscriptions seront closes le 7 février. Le Vieux lion n’hésite pas à mettre la pression sur le maire sortant. Devant la presse, il a brandi un dossier de radiation, suggérant qu’il pourrait ester en justice contre « certaines personnalités politiques » indument inscrites sur la liste de Papeete. Qui ? Aucun nom « pour l’instant », mais Gaston Flosse assure que « certains élus du conseil municipal sortant » sont concernés. « En politique, il faut avoir de bonnes munitions et surtout, savoir quand tirer », s’amuse le président du Tahoeraa.