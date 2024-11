MX Cup : une épreuve internationale pour clore la saison de motocross

La fédération de motocyclisme organise ce weekend la première édition de la MX Cup sur le site de Vaitarua à Taravao. L’occasion pour les champions locaux de mesurer leur niveau face à des adversaires venus d’Australie, de Nouvelle-Calédonie et des États-Unis.

La Fédération de motocyclisme de Polynésie veut finir sa saison en beauté. Samedi et dimanche, elle organise donc, sur le site de Vaitarua à Taravao, l’ultime rencontre de l’année : la MX Cup. Un événement sans impact sur le classement fédéral, puisqu’il se déroule alors que les vainqueurs du championnat sont déjà connus, mais qui revêt une dimension internationale. Trois pilotes venant d’Australie, de Nouvelle-Calédonie et des États-Unis sont en effet attendus derrière le guidon.

La fédération de motocyclisme y voit tout de même un enjeu local : il s’agit de « confirmer la forme » de certains riders locaux récemment titrés. « C’est l’occasion justement de jauger son niveau, précise Raimana Lehartel, vice-président de la fédération. On fait venir des étrangers pour voir ça, et puis ça permet aussi aux étrangers d’acquérir de l’expérience. On va dire que c’est un échange profitable à chacun. Tout le monde a sa chance, qu’il soit local ou étranger. Maintenant, c’est à chacun de montrer son potentiel le jour même, et les locaux ont leur chance aussi. »

Au total, une dizaine de catégories, allant des petites cylindrées loisirs aux courses élite avec de grosses cylindrées, seront représentées. Les champions locaux comme Kyle Helme, Jonas Leewing, Matarii Villierme ou encore le jeune Kahiki Dubois Lehartel vont devoir redoubler d’efforts pour tenter de battre Sheetz Koa, Nathan Cariou et Sam Larsen. Les résultats de cette rencontre serviront ensuite à définir quels riders pourraient potentiellement représenter le fenua l’an prochain sur des épreuves à l’international.