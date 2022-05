Naea Bennett veut élaborer un Plan Jeunesse 2022-2027

La rencontre était attendue des invités : le ministre de la Jeunesse et des sports a rassemblé les représentants des communes, des associations et des confessions religieuses du Pays à l’IJSPF ce vendredi. L’objectif était d’abord d’initier des groupes de travail afin d’élaborer, dans la concertation, la future politique de la jeunesse.

Ce vendredi Naea Bennett a réuni les acteurs de terrain du domaine de la Jeunesse : UPJ, représentants des communes, confessions religieuses… chacun voulait dire un mot, se faire entendre du Pays. Une chose est sûre, le ministre de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance, en charge des Sports, a du pain sur la planche et il en est conscient. Mais dans un premier temps, il instaure une dynamique de travail nouvelle entre les différentes structures impliquées dans l’encadrement de la jeunesse polynésienne. « Il faut qu’on leur donne des solutions, déjà qu’on les entende, et j’ai voulu intégrer la jeunesse à cette réflexion, qu’ils aient leur mot à dire. » Au cours de cette rencontre le ministère a ainsi présenté ses ambitions encore au stade d’« axes de travail« , et sa méthode de travail.

Plus de moyens

Pas assez de temps ce jour-ci pour que chacun prenne la parole, mais les idées récurrentes portent sur l’attribution de moyens plus durables afin de créer des emplois pérennes, par exemple dans les clubs sportifs pour encadrer les jeunes. Les représentants des communes dites rurales ont souligné le fait qu’elles disposent de moins de moyens que celle bénéficiant du contrat de Ville. L’éventualité d’étendre le dispositif d’État à toutes les communes a suscité un vif enthousiasme dans l’assemblée. Des moyens qui doivent permettre de créer des emplois stables pour l’encadrement de la jeunesse, majoritairement bénévole.

À l’issue de cette rencontre il est question de créer des groupes de travail puis un comité de la Jeunesse qui doit lui-même élaborer la stratégie politique de la Jeunesse avant la fin du moi de mai et, à terme, un Plan Jeunesse 2022-2027.