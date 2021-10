Naufrage d’Anuanurunga : le Pays fait saisir un navire de l’armateur chinois

Le Pays a obtenu la saisie conservatoire d’un thonier appartenant à la société chinoise propriétaire du navire échoué à Anuanurunga le 23 juillet dernier. Une façon pour le Pays de s’assurer une compensation pour les frais engagés afin de préserver son domaine maritime, devant l’inaction de l’armateur. L’ordonnance du juge du Tribunal mixte de commerce peut encore faire l’objet d’un recours.

Les autorités haussent le ton. Le Pays a obtenu le 19 octobre la saisie conservatoire du thonier chinois Ping Tai Rong 316 appartenant à la société chinoise Ping Tai Rong Ocean Fishery Group. Il s’agit de la société propriétaire du navire échoué le 23 juillet dernier à Anuanurunga et qui s’y trouve toujours, le Ping Tai Rong 49. La société chinoise n’a toujours pas confirmé sa prise en charge des opérations de démantèlement de l’épave. 500 millions, ce serait le montant de la créance de l’armateur envers le Pays si c’est encore une fois lui qui prend en charge les opérations, comme dans les cas de Marutea Nord et d’Arutua.

Une première pour le Pays

Le navire saisi, le Ping Tai Rong 316, avait été dérouté par son propriétaire pour venir récupérer le capitaine et le second du navire échoué à Anuanurunga. Ces derniers n’ont pas été autorisés à monter à bord. L’ordonnance de saisie conservatoire peut encore faire l’objet d’un recours et la procédure n’est donc pas terminée. C’est le cinquième naufrage de navire chinois en quatre ans en Polynésie et le Pays se dit déterminé à remédier au problème. Jean-Christophe Bouissou, ministre du logement en charge des transports insulaires se dit de son côté prêt à se rendre en Chine pour rencontrer les autorités et régler la question.