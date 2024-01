Nauru rompt ses liens diplomatiques avec Taïwan, pour rejoindre la Chine

Nauru, petite nation du Pacifique située entre les Salomon et les îles Marshall, a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec Taïwan et son intention de reconnaître la Chine. Avec notre partenaire Outremers360.

David Adeang, le président de Nauru, l’a annoncé sur Facebook : le gouvernement a pris « la décision de reconnaître la République populaire de Chine ». « La République de Chine (nom officiel de Taïwan, ndlr) va rompre immédiatement ses relations diplomatiques avec Nauru, afin de préserver notre dignité nationale », a déclaré de son côté le ministre adjoint taïwanais des Affaires étrangères Tien Chung-kwang lundi lors d’une conférence de presse, après l’annonce du président de Nauru.

Dans un communiqué de presse, le gouvernement de cette nation insulaire a déclaré qu’il ne reconnaîtrait plus Taïwan « comme un pays distinct », mais « plutôt comme une partie inaliénable du territoire chinois ». Nauru « rompra immédiatement ses relations diplomatiques » avec Taïwan et « ne développera plus de relations officielles ou d’échanges officiels avec Taïwan », a-t-il précisé.

Les autorités taïwanaises ont réagi en accusant la Chine d’avoir offert « des aides économiques » à l’île de Nauru pour l’inciter à basculer ses liens diplomatiques de Taipei vers Pékin.

Plus que douze

« La Chine a contacté activement des personnalités politiques à Nauru et a utilisé des aides économiques pour inciter le pays à changer de reconnaissance diplomatique », a affirmé le ministre adjoint des Affaires étrangères Tien Chung-kwang lors d’une conférence de presse.

Pékin a salué la décision de Nauru, qui était l’une des rares nations à reconnaître officiellement Taïwan sur un plan diplomatique. Avec ce revirement, il ne reste que douze pays à reconnaître officiellement Taïwan au détriment de la Chine, qui revendique l’île démocratique autonome comme faisant partie de son territoire et a juré de la reprendre un jour, par la force si nécessaire.

Nauru, qui compte environ 12 500 habitants, est le dernier pays du Pacifique à tourner le dos à une relation de longue date avec Taïwan. En 2019, les Iles Salomon avaient également annoncé qu’elles abandonnaient la reconnaissance diplomatique de Taïwan au profit de la Chine.