Navigation bientôt interdite sous le pont de Motu Uta

Avec les travaux de réalisation de la troisième voie de sortie réservée au poids lourds, le pont de Motu Uta va être fermé à la circulation maritime du mois de mai jusqu’au mois de décembre prochain.

Les travaux de réalisation de la troisième voie de sortie réservée au poids lourds sur le pont de Motu Uta ont débuté en décembre 2017. Des travaux de sécurité initiés par le Port autonome face à la multiplication des convois dépassant les 44 tonnes autorisées sur le pont. Pour réaliser cette troisième voie, une barge va être mise en place pour réaliser les travaux. La navigation sera donc interdite sous le pont de Motu Uta du 1er mai au 31 décembre 2018.

L’interdiction de l’accès sous le pont concerne plus particulièrement les pêcheurs, les piroguiers et les embarcations de loisirs qui seront avertis par une signalisation maritime spécifique : barrage anti-pollution, ligne de flotteur et panneaux de signalisation. Sur terre aussi, les automobilistes seront avertis des travaux en cours.