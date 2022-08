Nommé mercredi, remercié jeudi

Le directeur de la future Agence de développement économique, nommé hier en conseil des ministres, a été débarqué aujourd’hui. Il aurait « sciemment dissimulé des informations importantes » : il fait l’objet d’une enquête administrative dans son administration d’origine, l’Aviation civile d’État.

Le gouvernement avait nommé mercredi en conseil des ministres Stéphane Durand aux fonctions de directeur de l’agence de développement économique. Son arrêté de nomination a été publié au journal officiel.

Or, indique un communiqué de la présidence ce jeudi, « le gouvernement apprend que l’intéressé a dissimulé des informations importantes dans son dossier de candidature, à savoir qu’il fait l’objet d’une enquête administrative au sein de son administration d’origine, l’aviation civile d’État, et qu’il a été mis fin d’autorité à ses fonctions en avril 2022. »

Sans que les causes de cette enquête administrative ne soient dévoilées, le gouvernement explique : « Ces informations importantes ont été sciemment dissimulées par l’intéressé. Cette dissimulation porte atteinte à l’indispensable confiance qui doit exister entre son employeur, le gouvernement de la Polynésie française, et l’intéressé. » Le Pays a donc décidé d’abroger ce jeudi son arrêté de nomination.

L’Agence de développement économique, créée par arrêté au 1er janvier dernier en lieu et place de l’ancienne Délégation à la promotion des investissements, sous la tutelle du ministère des Finances et de l’Économie, attend depuis la nomination de son directeur pour entamer son travail, dans les locaux qui lui sont destinés au sein de la Polynésian Factory à Pirae. Stéphane Durand est issu du service d’État de l’Aviation civile ; contrôleur aérien à ses débuts, il a par la suite acquis un MBA. Il a participé il y a une dizaine d’années à la création et au développement de la start-up de la Direction et de l’École nationale de l’Aviation civile, DSNA Services, une société de conseil et d’études. Il était depuis août 2018 chef du Service de navigation aérienne de Polynésie française.