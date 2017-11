Non, la Polynésie ne sera pas une nation olympique

La présidence a dévoilé mercredi le contenu d’une mise au point du comité international olympique (CIO) indiquant que la Polynésie française ne pouvait pas devenir une nation olympique, sans devenir un Etat indépendant. L’occasion pour le président du Pays de balayer une vieille rengaine de Tauhiti Nena, à quatre jours de l’élection du bureau du comité olympique (COPF).

Désormais en charge des Sports depuis le dernier remaniement ministériel, le président du Pays est engagé dans un bras de fer avec l’ancien président du COPF et opposant politique, Tauhiti Nena, sur le terrain sportif. Mercredi, la présidence a dévoilé le contenu d’un courrier du CIO qui tombe à pic, à quatre jours de l’élection du bureau du COPF. En effet, Tauhiti Nena a toujours assuré que la Polynésie pouvait devenir une nation olympique à part entière, pouvant participer aux Jeux olympiques, en faisant « du lobbying auprès du comité olympique d’Océanie (…), des instances internationales d’Asie et du président du comité national olympique sportif français » (La Dépêche du 5/8/16).

Or Edouard Fritch a demandé en juillet dernier au CIO une mise au point sur cette question. La réponse est tombée dans un courrier daté de mardi. Et le CIO indique qu’il « n’est pas en mesure de reconnaître un Comité National Olympique pour le territoire de la Polynésie française » tant que la Polynésie n’est pas un Etat indépendant. Le CIO recommande même au Pays d’encourager ses fédérations sportives à se rapprocher du CNOSF « dans l’intérêt du développement du sport et des athlètes sur le territoire de la Polynésie française ».