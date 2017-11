Un budget du FED record pour la Polynésie

Le 11ème Fonds européen de développement (FED) d’un montant record de 3,6 milliards de Fcfp sera consacré au tourisme. Et pour la première fois, les fonds seront directement donnés au Pays.

Le comité de suivi du rapport annuel d’exécution de la coopération entre l’Union Européenne et la Polynésie française s’est réuni mardi après-midi à la présidence, en présence du chef du bureau de l’Union Européenne pour les Pays et territoires d’outre-mer du Pacifique, Tomas Mateo Goyet, du vice-président Teva Rohfritsch et du haut-commissaire, René Bidal. Le 11ème Fonds européen de développement (FED) sera consacré au tourisme jusqu’en 2020. Pas moins de 3,6 milliards de Fcfp seront attribués directement au Pays pour développer ce secteur économique. Pour Tomas Mateo Goyet, ce budget atteint « un record pour un territoire d’outre-mer de la part de l’union européenne » dans le domaine du tourisme. Nouveauté cette année, le budget sera directement versé au Pays. « Une question de confiance et une volonté politique de la commission européenne », pour le chef du bureau de l’Union Européenne pour les PTOM du Pacifique.

Le vice-président Teva Rohfritsch estime qu’en consacrant ce 11ème FED au tourisme, le Pays veut surtout « donner un coup de pouce supplémentaire au secteur économique ».

Les 3,6 milliards de Fcfp vont être échelonnés entre 2018 et 2020 en quatre paiements. Le premier doit avoir lieu au premier semestre 2018.