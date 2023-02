Nouméa : un homme de 59 ans tué par un requin

Un touriste autralien de 59 ans, attaqué par un requin alors qu’il nageait devant la plage à Nouméa, a succombé à ses blessures.

C’est la troisième attaque en trois semaines, mais la première attaque mortelle. Dimanche en fin d’après-midi, devant la plage très fréquentée du Chateau Royal à Nouméa, un touriste australien qui était en train de nager a été attaqué par un requin. Récupéré par des secouristes en jet-ski, l’homme présentait des morsures importantes à l’une des jambes et aux deux bras, selon le médecin urgentiste du Samu qui est intervenu. Le massage cardiaque pratiqué sur la victime, déjà en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours, n’a pas permis de le ranimer.

Une femme avait été grièvement mordue devant cette même plage, fin janvier, et plus récemment un pratiquant de foil avait été « chargé » par un squale. La maire de Nouméa, Sonia Lagarde, a immédiatement décrété la fermeture des plages et l’interdiction de baignade dans la bande des 300 mètres. La campagne d’abattage qui avait été décidée suite à la deuxième attaque va reprendre, non sans réactiver le débat sur l’efficacité de ce type de mesures, déjà appliquées les années passées. En 2021, trois personnes avaient perdu la vie en Nouvelle-Calédonie suite à des attaques de requins.

Une capture vidéo de l’attaque, dimanche, prise par une webcam :