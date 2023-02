Tahua Motu Ovini : le plus grand fare potee du monde

Le parc paysager de Motu Ovini a été inauguré dimanche. Autour du plus grand fare potee du monde, cet espace de loisirs en bord de mer est l’aboutissement d’un projet déjà vieux de plus de 20 ans. Il préfigure la transformation de tout le remblai : le Pays veut y ajouter un espace pour accueillir les roulottes et un vrai marché, ainsi qu’une marina.

Trois hectares de verdure, un ponton pour admirer Moorea ou les avions, un terrain de beach-volley, une buvette, des sanitaires, une aire de jeux pour enfants et un parcours sportif équipé d’agrès, et surtout un fare potee circulaire de plus de 600 mètres carrés : c’est le nouveau visage de Motu Ovini, un poumon vert et bleu pour la commune de Faa’a que la piste de l’aéroport, depuis 60 ans, prive de la plus grande partie de sa façade littorale.

Un investissement de 900 millions de Francs, qui sera géré comme le parc Outuaraea par le Service du tourisme, et qui a été inauguré dimanche par Édouard Fritch et Oscar Temaru, accompagnés du président de l’assemblée Gaston Tong Sang, du député Moetai Brotherson, du vice-président Jean-Christophe Bouissou, et des ministres Yvonnick Raffin, René Temeharo et Virginie Bruant, sans oublier Marguerite Lai et une douzaine des danseurs de O Tahiti E. « Un des plus beaux » fare potee du Pacifique, estime le président du Pays.

Le parc a été conçu par l’architecte Alexis N’Guyen Thè, inspiré par les contours du terrain en forme de tortue, dont le dallage rappelle les écailles. Le fare potee est l’œuvre de Island Studio Architecture. À leur connaissance, il n’existe pas de plus grand fare potee dans tout le Pacifique. Original par sa forme ronde et son impressionnante charpente en bois, il l’est aussi par l’oculus au sommet de son toit, rappellant l’ancienne boussole polynésienne, et laissant filtrer un rayon de lumière qui marque les heures.

Mais le nouveau parc ne représente qu’un petit tiers du remblai réalisé il y a plus de 20 ans avec la terre du terrassement de ce qui est devenu le lotissement Teroma. Le Pays a d’autres ambitions pour le reste du site, dit le ministre de l’Aménagement, Jean-Christophe Bouissou, qui était à l’origine du projet lorsqu’il était ministre en charge de la « valorisation des terres domaniales ». D’abord déplacer vers l’entrée du site le grand chapiteau qui accueille, entre autres, les bureaux de vote. Comme en 2000, Jean-Christophe Bouissou y verrait bien un marché, mais aussi un espace pour rassembler les roulottes dans de bonnes conditions.

Alors jeune ministre, dit-il, conscient de la dimension sacrée du site – la pointe Tataa qui se dresse de l’autre côté de la baie, et la source Vaitupa où les âmes venaient se laver avant l’envol – il avait cherché et obtenu le consentement de sa grand-mère, descendante des Hiro de Fanatea, pour un « village de pêcheurs ». Aujourd’hui c’est à une marina qu’il pense pour la baie de Vaitupa : « des lignes de pontons, des aménagements sur terre, des restaurants, des magasins d’accastillage, peut-être même des stockages de bateaux à terre », envisage Jean-Christophe Bouissou, toujours à la recherche de place pour accueillir les voiliers dans le prolongement du projet du Village tahitien.

Oscar Temaru s’est lui aussi déclaré très heureux de cet aménagement, même s’il trouve qu’il faut apporter du sable blanc pour un aspect « plage ». Il n’est pas opposé à l’idée d’un marché, mais ne se prononce pas encore sur le reste.