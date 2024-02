Nouveau record de fréquentation touristique au fenua en 2023

Le bilan 2023 du tourisme tiré par l’Institut de la statistique de Polynésie française (ISPF) note un nouveau record de fréquentation touristique au fenua. Sur l’année, 261 813 touristes ont été accueillis, soit 43 063 visiteurs de plus qu’en 2022 et surtout 25 350 de plus qu’en 2019. Un chiffre qui grimpe à 305 700 visiteurs si l’on inclut les excursionnistes en croisières trans-Pacifique. Sur le seul mois de décembre, dont les chiffres viennent d’être publiés, la fréquentation a progressé de 4 % sur un an et de 23 % par rapport à 2019, établissant là aussi un record.

Le soleil n’a jamais autant brillé pour le tourisme en Polynésie. Selon l’ISPF 2023 a été l’année de tous les records : 261 813 touristes ont débarqué au fenua. Un chiffre en augmentation de 20% par rapport à 2022 où 218 750 visiteurs s’étaient déplacés, mais surtout « un record jamais atteint dans l’histoire du tourisme polynésien », disent les spécialistes. Ces touristes ont consommé 4 125 940 nuitées touristiques, soit une hausse de 11 % sur un an et de 17 % par rapport en 2019.

Concernant les chiffres du mois de décembre, 23 100 touristes ont débarqué à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. « C’est la première fois que les effectifs touristiques sont si nombreux pour un mois de décembre en Polynésie française », précise encore l’ISPF, même si l’on note une petite baisse du nombre d’Américains par rapport au mois de décembre 2022 et une hausse des métropolitains, qui reflète l’importance du tourisme affinitaire (visite aux membres de la famille et amis), en hausse de 25% en décembre 2023 par rapport à décembre 2022.

Sur l’année 2023, la clientèle nord-américaine augmente de 19% par rapport à 2022 et forme le contingent le plus important (121 000, soit 46,2% des visiteurs étrangers), tandis que le nombre de clients métropolitains (79 335 personnes, soit 30,3% des arrivées) augmente de 11% en un an. Le retour de la clientèle japonaise se confirme et atteint 58 % des effectifs de 2019. Le nombre de touristes en provenance d’autres pays du Pacifique progresse de plus de 9% pour atteindre 24 083 personnes l’an dernier.

Le fenua a également accueilli 43 887 excursionnistes, qui sont venus à bord de 63 navires. C’est une hausse de plus de 80% par rapport à 2022. Ils portent ainsi le nombre total de visiteurs à 305 700 en 2023.