Nouveau record de participation au Triathlon des entreprises

Après avoir rassemblé 300 équipes l’an passé, le triathlon des entreprises a placé la barre haute cette année, avec 400 places disponibles pour le 1er mai. À quatre jours de la clôture des inscriptions, 350 trios ont déjà validé leur inscription : déjà un record, malgré l’absence des scolaires.

C’est devenu une tradition, chaque 1er mai depuis maintenant 33 éditions. Le triathlon des entreprises revient cette année au départ du stade Boris-Léontieff à Arue. Une épreuve en relais et entre collègues, avec 5 kilomètres à parcourir à pied pour le coureur, 16 kilomètres pour le cycliste et enfin 600 mètres pour le nageur, autour du motu d’Arue. « C’est un évènement qui rassemble les entreprises, il y en a peu comme ça qui leurs sont vraiment dédiés. Ça permet de se fixer un objectif, de se voir d’une autre façon et puis les patrons peuvent créer un engouement pour les salariés », présente le directeur technique de la fédération tahitienne de triathlon Rémy Segard, au moment d’évoquer le succès de cette épreuve.

Record national

Et pour le vérifier, rien de tel que les chiffres. Après avoir battu son record en atteignant son quota de 300 équipes l’an passé, soit 900 participants, et même refusé des inscriptions, la fédération a décidé d’ouvrir la course à 400 trios pour cette édition 2024. Un objectif qui devrait être atteint, puisque les organisateurs dénombrent 350 dossards écoulés, à quatre jours de la fin des inscriptions (le 27 avril à 8 heures). Selon Rémy Segard, cela constitue même un record à l’échelle nationale. « Il doit y avoir une dizaine de triathlon des entreprises en métropole, le dernier record était celui du triathlon de la Baule avec 301 équipes, donc on va le battre et, même si ce n’est pas une course entre nous, on est fiers d’avoir ce petit titre pour la Polynésie », sourit-il. À noter qu’ils sont 95% de non-licenciés à s’être inscrits, ce qui demande « un gros travail sur la vérification des certificats médicaux ».

Un record de participation, et ce malgré l’absence des scolaires, pour qui l’inscription n’est plus possible cette année. « L’an passé, nous avions eu des entreprises sur liste d’attente, alors que l’objectif est de les mettre au premier plan. Et il y a aussi le fait que les scolaires créaient des équipes très fortes, avec des ados qui performent dans chaque discipline, et donc on était plus dans les valeurs de cohésion et d’entraide entre les salariés, on était plutôt sur une partie compétitive », note le directeur technique qui souhaite surtout « mettre les entreprises au premier plan ».

En revanche, les bénévoles seront, eux, bien présents. « Plus de 140 personnes vont venir aider la veille et durant la matinée, le bénévolat est vraiment très important ici », salue le dirigeant, visiblement impressionné par cet afflux de bonnes volonté, bienvenu pour un évènement « préparé avec une équipe de deux personnes », depuis plus de six mois.