Nouvelle arrivée de renforts de la réserve sanitaire

63 nouveaux soignants de la réserve sanitaire sont arrivés jeudi soir à Tahiti-Faa’a.

L’équipe est constituée de 25 infirmiers, 16 infirmiers en réanimation, 8 aides-soignants, 9 aides-soignants en réanimation, accompagnés de 3 logisticiens et de 2 coordinateurs pour faciliter l’intégration des nouveaux arrivants dans les groupes déjà existants. Ils ont été accueillis par les services du haut-commissariat, de la Direction de la santé, du Pays et du CHPF. Ces renforts viennent compléter les effectifs nationaux déjà déployés sur le fenua depuis un mois et relever une partie du détachement de réservistes de Santé publique France.