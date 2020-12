Nouvelle-Calédonie : encore une intrusion et un incendie à l’usine du Sud

Il a fallu plusieurs heures aux sapeurs-pompiers pour venir à bout des différents foyers et réduire les risques de propagation, reprend le quotidien de Nouméa. D’après Vale, qui a annoncé fin 2019 son intention de revendre le site et de quitter la Nouvelle-Calédonie, « toutes les attaques et les destructions que nous subissons sont le fait de groupes très organisés, faisant visiblement partie des groupes de personnes qui bloquent actuellement le site de Goro ».

De nombreux blocages d’infrastructures ou d’axes routiers ont été organisés ces dernières semaines par des opposants au projet de revente du site à un consortium composé d’investisseurs locaux et étranger, dont la multinationale du courtage de matières premières Trafigura. Ces protestations, menées par un collectif du grand sud calédonien et soutenu, entre autres, par le FLNKS, ont plusieurs fois abouti à des accès de violences et à des affrontements avec les forces de l’ordre.

Risque environnemental

Cet incendie à Goro en rappelle un autre, survenu lundi 14 décembre (photo). Le feu avait alors touché « des installations techniques, des stocks de pneus neufs et des litres de lubrifiant pour engins », précise les Nouvelles calédoniennes. Les pompiers de Vale avaient passé une partie de la nuit sur place pour éteindre les flammes. Si aucun blessé n’est pour l’instant à déplorer dans ces dégradations, beaucoup, dont des associations locales de protection de la nature, s’inquiètent pour les potentiels dégâts environnementaux qui pourraient en résulter. L’usine du Sud est un site industriel à haut risque qui utilise notamment de grande quantité d’acide dans son traitement du nickel et du cobalt. Comme le soulignent certains élus, ces dégradations mettent aussi en danger l’appareil de production lui-même, qui fait travailler 3 000 Calédoniens.