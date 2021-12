Nouvelle-Calédonie : le Congrès refuse l’abrogation de l’obligation vaccinale

Le 19 novembre dernier, cinq élus issus de différentes formations politiques calédoniennes ont déposé une proposition de délibération au Congrès, souhaitant voir le retrait de l’obligation vaccinale, prévue ce 31 décembre. Le texte, loin de faire l’unanimité, a été étudié ce mardi 21 décembre 2021 avant d’être retoqué. L’obligation vaccinale pour tous est maintenue en Nouvelle-Calédonie mais l’obligation vaccinale dans les secteurs «sensibles» est de nouveau reportée. Les précisions de notre partenaire Outremer 360°.

Formulée par Guy-Olivier Cuenot, Omayra Naisseline, Virginie Ruffenach, Milakulo Tukumuli et Pierre-Chanel Tutugoro en novembre dernier, une nouvelle union semblait se dessiner dans le paysage politique Calédonien autour d’un projet dissonant avec la ligne directrice du territoire, souhaitant l’abrogation de l’obligation vaccinale, pourtant votée à l’unanimité le 3 septembre 2021.

Les opposants à cette obligation vaccinale ont plaidé leur cause en évoquant une situation sanitaire en nette amélioration, ainsi que les tensions sociales générées par le texte.

Force est de constater que les unions, d’un côté comme de l’autre, ne sont plus au beau fixe. Qu’il s’agisse du maintien de l’obligation vaccinale ou de son abrogation, les débats sont nombreux, les dissensions criantes, au sein même des partis.

Une situation visible en séance du Congrès ce mardi 21 décembre 2021, pendant laquelle des manifestants opposés à l’obligation vaccinale étaient présents devant l’institution, tandis que les prises de paroles s’enchaînent dans l’hémicycle, laissant apparaître de profonds désaccords, ne permettant le passage au vote qu’en début d’après-midi.

Au bilan, la proposition est refusée avec 30 voix contre l’abrogation de l’obligation vaccinale, 22 voix pour, 2 abstentions, et des divergences d’opinions flagrantes au sein même des partis.L ‘obligation vaccinale de la population générale, entrera bien en vigueur au 31 décembre.

Report de l’obligation vaccinale au 28 février pour les professions dits « sensibles »

En revanche, le congrès de Nouvelle-Calédonie a repoussé au 28 février 2022 l’obligation de se vacciner contre le Covid-19, pour les professionnels de secteurs dits sensibles (santé, transports, etc.) et les personnes à risque. A partir de cette date, ces professionnels jugées en première ligne, seront soumis à cette obligation vaccinale accompagnée d’une sanction en cas de non -respect de cette mesure, soit une amende d’un montant de 175 000 francs pacifique.

Adoptée le 3 septembre à l’unanimité des groupes au congrès, l’obligation vaccinale visait à sensibiliser une population peu vaccinée (moins de 20%) alors que les autorités estimaient imminente l’arrivée du virus sur le territoire, en raison de la forte contagiosité du variant Delta. Les élus n’avaient alors pas prévu de quelle manière la situation devrait être gérée par les entreprises. Les organisations patronales assurent qu’en vertu de leur responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail, elles seraient obligées de licencier les réfractaires à la vaccination.

La Nouvelle-Calédonie a enregistré ses premiers cas locaux de Covid-19 le 6 septembre dernier. Depuis, l’épidémie a fait 280 morts. Le taux de vaccination atteint aujourd’hui 74,86 % de la population vaccinable, soit 63,92 % de la population globale.