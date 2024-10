Nouvelle-Calédonie : le couvre-feu prolongé jusqu’au 4 novembre

Le Haut-commissariat a pris la décision de prolonger de deux semaines supplémentaires les mesures administratives, incluant notamment les restrictions sur la vente d’alcool et le couvre-feu de 22 heures à 5 heures.

Va-t-on atteindre les six mois de couvre-feu consécutifs en Nouvelle-Calédonie ? Le Haut-commissariat annonce que les mesures administratives sont de nouveau prolongées, sur une période de deux semaines cette fois. Ainsi, le couvre-feu s’appliquera de 22 heures à 5 heures jusqu’au lundi 4 novembre inclus.

Concernant l’alcool, les règles restent les mêmes que ces dernières semaines : il est possible d’acheter quatre litres d’alcool à moins de 9° (bières, cidres, etc.) ; deux litres pour des boissons entre 9° et 22° (vins…) et un litre pour les boissons alcoolisées dépassant les 22° (whisky, rhum, gin, vodka, etc.), durant des tranches horaires précises (du lundi au jeudi de 8 heures à 18 heures et le vendredi de 8 heures à midi).

Les transports d’armes, l’achat d’essence en bidon et les rassemblements demeurent interdits, hors dérogations (professionnels habilités pour l’achat d’essence, marchés et rencontres sportives pour les rassemblements).

Les rassemblements et défilés restent également interdits dans les communes du Grand Nouméa, en dehors des marchés habituels et des manifestations sportives.

Avec Les Nouvelles calédoniennes