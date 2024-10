Des épreuves de natation, de prone et/ou de kayak surfski, entrecoupées par des transitions en course à pied, c’est la formule des deux épreuves de sauvetage sportif prévues ce samedi par l’Olympique de Pirae (OLP). Ma’ohi Rescue est le premier événement exclusivement dédié à cette discipline en plein essor au fenua, un sport que la fédération de natation souhaite développer dans l’objectif d’intégrer le circuit international du sauvetage sportif.

Faire découvrir le sauvetage sportif pour le développer au fenua, c’est l’objectif que s’est fixé l’OLP avec cette première rencontre, qui aura lieu ce samedi à Mahina. Un projet autour duquel le club de Pirae a su mobiliser plusieurs acteurs clés : la fédération de natation, la fédération de kayak surfski, celle de surf, ainsi que la fédération des sauveteurs en mer et celle des sapeurs-pompiers polynésiens. Des domaines tous étroitement liés à cette activité qui rassemble déjà une centaine de pratiquants au fenua. Inspirée des techniques de sauvetage utilisées par les sauveteurs en mer et les garde-côtes pour secourir des personnes en détresse dans l’eau, cette pratique a pris la forme d’une compétition sportive à la fin du 19e siècle. Mais au fenua, elle n’en est encore qu’à ses débuts.

Une jeune discipline

« En 2019, nous avons participé à une compétition de sauvetage sportif en Nouvelle-Zélande, et cela a suscité beaucoup d’enthousiasme au sein de la jeune équipe que nous avions emmenée là-bas », se souvient Clay Ellis, directeur technique du club organisateur. Car si la fédération de natation détient la délégation de service public pour les épreuves en bassin et en eau libre, elle est également responsable du développement du sauvetage sportif, jusqu’alors associé aux courses en eau libre. « L’événement va se pérenniser, et nous comptons nous ouvrir à l’international. La Nouvelle-Zélande tient absolument à ce que nous réussissions à intégrer le circuit mondial. Lors de la prochaine édition, des participants internationaux se joindront à la compétition, annonce Clay Ellis. Nous espérons que les clubs des trois fédérations vont s’unir pour développer cette discipline au sein de nos structures. »

Une course novice et une course élite

Au programme de cette journée, qui vise avant tout à promouvoir la pratique, deux courses : une Novice et une Élite. La première sera accessible au plus grand nombre, avec un parcours de 1 200 mètres, tandis que la seconde s’adressera à ceux aux plus aguerri. « Pour la course Élite, nous ajouterons le kayak surfski sur une distance totale de 3 900 mètres. Nous voulons vraiment montrer l’exigence physique et mentale de cette discipline, ainsi que l’énergie et la dynamique qu’elle implique. Avec les transitions entre course à pied, natation et kayak, c’est ce qui plaît, explique-t-il. Le sauvetage sportif attire naturellement ceux du monde de la glisse, notamment les rameurs, kayakistes et surfeurs. »

L’après-midi sera ensuite consacrée à des démonstrations d’interventions et de sécurité. « Une approche globale » qui vise à sensibiliser le public non seulement à la compétition, mais aussi à l’importance de la sécurité aquatique et des gestes de secours. Rendez-vous donc ce samedi 26 octobre à la Pointe Vénus, Mahina, à partir de 7h30. Les inscriptions sont ouvertes et peuvent être effectuées via le QR code disponible sur l’affiche de l’événement. Pour toute information supplémentaire, contactez Clay Ellis au 87 70 99 99.