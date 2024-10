Raiatea : une enquête ouverte après le décès d’un jeune au lycée de Uturoa

Un jeune originaire de Maupiti, inscrit au lycée professionnel de Uturoa, est décédé dimanche en fin d’après-midi au sein de l’établissement après avoir fait un malaise, selon la présidence.

Beaucoup de questions se posent à Raiatea. Un jeune interne du lycée professionnel de Uturoa, originaire de Maupiti, est décédé dimanche en fin d’après-midi. D’après Tahiti Infos, il est mort dans l’établissement, une information d’abord confirmée par l’association des parents d’élèves, destinataire d’une note, puis par la présidence dans un communiqué. Selon ce dernier, le jeune homme aurait succombé à un malaise. Contactée, la direction de l’établissement n’a pas souhaité répondre à nos questions. Toutefois, une enquête a été ouverte par le parquet pour déterminer les causes exactes du décès de ce jeune lycéen. À noter enfin qu’un dispositif de soutien psychologique a été mis en place. Des équipes spécialisées sont d’ores et déjà présentes au sein de l’établissement pour écouter et accompagner ceux qui en ont besoin.