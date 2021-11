Nouvelle-Calédonie : Le référendum maintenu au 12 décembre

Patrice Faure a fait cette annonce lors d’un déplacement dans la commune indépendantiste de Ponérihouen sur la côte est de Nouvelle-Calédonie, mettant en avant « la situation sanitaire qui s’est nettement améliorée », ont rapporté les médias locaux. En début de semaine, le taux d’incidence, en baisse constante, s’élevait à 120 cas pour 100 000 habitants. En outre, près de 60% de la population affiche un schéma vaccinal complet. 267 personnes ont été victimes du Covid-19 en Nouvelle-Calédonie, épargnée de la pandémie jusqu’en septembre dernier.

Dès le 20 octobre, les indépendantistes du FLNKS avaient indiqué qu’ils ne participeraient pas à la troisième et dernière consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, prévue dans le cadre de l’accord de Nouméa (1998). Ils estiment « impossible » la tenue d’une « campagne équitable » à cause des nombreux décès et des restrictions sanitaires et voulaient reporter le vote en septembre 2022. En revanche, les partis loyalistes souhaitaient son maintien au 12 décembre pour donner de la « lisibilité » aux Calédoniens, et particulièrement aux acteurs économiques en grande difficulté.

« Nous remercions l’État d’assumer ses responsabilités et ainsi d’offrir des perspectives d’avenir aux Calédoniens en nous donnant la possibilité de clôturer la période de l’Accord de Nouméa », a réagi dans un communiqué le mouvement Les Voix du non, qui rassemble les principaux partis loyalistes. Ils ont souligné que « les indicateurs sanitaires (…) sont aujourd’hui acceptables et soutenables » pour rendre « possible » l’organisation d’une campagne, qu’ils ont eux-mêmes repris depuis deux semaines. « Nous regrettons qu’à ce moment de notre histoire commune les indépendantistes ne soient pas à la hauteur des enjeux », a également indiqué Les Voix du non. Parmi les chefs de file de cette coalition, Sonia Backès a appelé les indépendantistes à la « responsabilité (…) en sortant de l’impasse dans laquelle ils se sont mis ».

Le parti non indépendantiste Calédonie Ensemble « a toujours considéré que le seul critère sanitaire devait déterminer » un report ou un maintien du référendum au 12 décembre. « Le taux d’incidence, la situation du service de réanimation, le nombre de décès, les chiffres de la vaccination indiquent que nous sommes parvenus à maîtriser la pandémie » souligne le parti qui « se félicite de cette décision » et appelle à un vote « dans le calme, la sérénité, et le respect des opinions de chacun ». « C’est de cette manière que nous parviendrons à renouer les fils du dialogue afin de construire ensemble une solution d’avenir partagé pour l’après accord de Nouméa ».

Le porte-parole du FLNKS, Daniel Goa, a de son côté confirmé sur la radio NC la 1ère que la coalition indépendantiste « et tous les nationalistes dans leur ensemble » maintenaient leur position et « n’iraient pas aux urnes » le 12 décembre. « On ne se sent pas concerné par ce référendum car les conditions sanitaires et sociales ne sont pas réunies pour être dans la sérénité et la paix », a-t-il déclaré. Le leader Kanak a rappelé que le FLNKS n’appelle pas à la violence et demandait à ses militants « de rester chez eux » le jour du vote tout en n’excluant pas « des débordements » du fait « de jeunes sensibles à la cause indépendantiste » et qui ne suivent pas le consignes. Le FLNKS a demandé aux maires indépendantistes d’assurer « le déroulement normal » du scrutin.

Pour rappel, deux référendums ont déjà eu lieu les 4 novembre 2018 et 4 octobre 2020 et ont été remportés par les non indépendantistes avec 56,7% puis 53,3% des suffrages. Le ministre des Outre-mer s’était engagé, en juin dernier, à mettre en place une période de transition du 13 décembre à fin juin 2023. Les indépendantistes ont également annoncé leur refus de participer à cette période si le référendum était maintenu à la date du 12 décembre. Devant l’assemblée nationale mardi, Sébastien Lecornu avait appelé au « dialogue » plutôt qu’à « l’ultimatum ».

Avec AFP.