Nouvelle-Calédonie : Louis Mapou, président du prochain gouvernement de Nouvelle-Calédonie selon Daniel Goa

Après 5 mois d’attente et de désaccord entre les groupes indépendantistes du nouveau gouvernement de Nouvelle-Calédonie, un accord a finalement été trouvé afin de débloquer la situation et d’élire le nouveau président et vice-président. L’Union Nationale pour l’Indépendance (UNI) et l’Union Calédonienne (UC) seraient tombées d’accord pour choisir le candidat de l’UNI Louis Mapou, l’UC prendrait alors les rennes du Congrès, selon Daniel Goa, interrogé par Caledonia.nc. Les explications de notre partenaire Outremer 360°.