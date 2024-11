Nouvelle-Calédonie : un PGE augmenté à 120 milliards, les communes aussi demandent un soutien de l’État

Michel Barnier a annoncé à la délégation calédonienne menée par Louis Mapou un nouveau rehaussement du PGE, qui augmentera de 30% pour atteindre 120 milliards de Fcfp. Les maires du Caillou, eux, font état d’un besoin de plus de 2 milliards de Fcfp. Les précisions avec notre partenaire Outremers360°.

La Nouvelle-Calédonie, qui avait obtenu un prêt garanti par l’État de 500 millions d’euros (60 milliards de Fcfp), avait déjà obtenu une augmentation à 700 millions (83,5 milliards) annoncée par le ministre des Outre-mer François-Noël Buffet début novembre. Une nouvelle augmentation vient d’être annoncée, portant le PGE à un milliard d’euros (120 milliards de Fcfp) alors que la délégation calédonienne menée par Louis Mapou est à Paris pour présenter et défendre son plan de sauvegarde, reconstruction et refondation, et plaider pour une « visibilité à trois ans » sur le plan financier.

Lundi, le Premier ministre Michel Barnier a rappelé que les aides de l’État à l’exécutif local étaient conditionnées à des réformes structurelles sur l’archipel, concernant notamment son système de sécurité sociale ou encore son modèle économique reposant essentiellement sur le nickel.

Parallèlement, à l’occasion du Congrès des maires à Paris, les deux associations des maires de Nouvelle-Calédonie demandaient à l’État, « seule entité capables de nous sauver », des aides exceptionnelles pour leurs communes. Ils déplorent un manque de soutien malgré le financement à 100% par l’État de la reconstruction des écoles et à 70% de celle des bâtiments publics de l’État : « Certaines communes ne peuvent pas apporter les 30% complémentaires », dit Pascal Vittori, maire de Boulouparis.

Un besoin de 2,15 milliards pour les communes

Selon lui, le besoin des communes se chiffre à date à 180 millions d’euros, dont 64 millions pour la reconstruction, 54 millions de perte sur le fonctionnement des communes, 13 millions d’euros de baisse liées à la perte « d’autres recettes de fonctionnement » ou encore 50 millions de perte sur la fiscalité additionnelle. « On arrive dans une situation où les gens commencent à manquer de nourriture (…), et les communes n’ont plus les moyens de les aider » déplore encore Pascal Vittori. Pour se faire, les deux associations ont donc transmis un courrier commun à l’État demandant, d’une part, « un report des investissements de 2024 sur 2025 » et d’autre part, « une aide sur les budgets de fonctionnement des communes, puisqu’on a perdu 25% sur nos budgets de fonctionnement » provenant du gouvernement local.

Wilfrid Weiss a souligné la pénurie de personnels soignants : « Il reste cinq postes en province Nord sur les 28, alerte le maire de Koumac, l’école des infirmiers à Nouméa a brûlé », sans compter la pénurie de sages-femmes sur le territoire.

La maire de La Foa désignée présidente de l’ACCD’OM

Désignée ce samedi présidente de l’Association des communes et collectivités d’Outre-mer(ACCD’OM), Florence Rolland, la maire de La Foa a, elle, alerté sur la sécurité, alors que le territoire connaît encore des tensions. Elle appelle notamment au maintien sur l’archipel des forces de l’ordre envoyées lors des émeutes, alors que des élections provinciales devraient avoir lieu fin 2025, pour avoir « une garantie de l’État que nous serons accompagnés dans l’organisation » de ces élections majeures sur l’archipel.

