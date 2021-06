Nouvelle-Calédonie : vers un troisième référendum le 12 décembre 2021 ?

Depuis plusieurs heures, la rumeur circule Rue-Oudinot. Elle s’est amplifiée à la sortie de la rencontre entre le groupe Leprédour et le président de la République. L’État, après plusieurs jours de discussions autour des conséquences du Oui et du Non aurait établi un calendrier de la sortie de l’accord de Nouméa. Avec notamment la date du troisième référendum.

La date du 12 décembre 2021 a bien été évoquée. Elle devrait être proposée par l’Etat. Une période de transition pourrait également être fixée à 2 ans au lendemain du référendum, quelle que soit l’issue du scrutin.

Dans les rangs de l’UC, on avoue aujourd’hui être circonspect autour de cette date. En rappelant notamment le fait que la date du référendum doit être préalablement discutée lors d’un Comité des signataires.

Une déclaration officielle de Sébastien Lecornu, est attendue mercredi après-midi, à Paris, à la sortie du conseil des ministres.

Jean-Frédéric Gallo – Les Nouvelles Calédoniennes