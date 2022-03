Nouvelle étape dans la conception du centre de mémoire des essais nucléaires

Une mission nationale a été accueillie par le ministre de la Culture dans le cadre de la conception du futur Centre de Mémoire sur les essais nucléaires en Polynésie. Les échanges ont porté sur des aspects techniques et sur la place des langues polynésiennes dans ce centre qui doit voir le jour à Papeete.

Nouvelle étape dans le projet de centre de mémoire sur les essais nucléaires : le ministre de la Culture et ses collaborateurs ont reçu une délégation du ministère de la Culture national. Sylvie Le Clech et Pierre Pénicaud sont inspecteurs auprès de la Direction générale des patrimoines et de l’architecture du ministère national de la Culture. Ils ont pu aborder avec les équipes du ministère local des aspects techniques du projet, « dans une démarche de transparence des informations et de réappropriation de l’Histoire », précise le communiqué. Cela est passé par exemple par « l’importance de l’utilisation des langues polynésiennes » dans la structure.

