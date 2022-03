Le Conseil des femmes fête le 8 mars à l’assemblée

La Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, sera fêtée dans les jardins de l’assemblée. Le Conseil des femmes de Polynésie, présidé par Chantal Galenon, organise une journée festive avec de nombreuses animations. Chantal Galenon sera aussi, ce jour-là, l’Invitée de la rédaction de Radio1 à 11h30.

Le Conseil des femmes, soutenu par le président de l’assemblée Gaston Tong Sang, invite les femmes polynésiennes à fêter la Journée internationale des droits des femmes, mardi 8 mars, autour du bassin de la reine dans les jardins de l’assemblée. Ce sera l’une des premières sorties officielles de la nouvelle ministre en charge de la condition féminine, Virginie Bruant.

Ce sera aussi, pour certaines mamans hébergées au foyer Pu O Te Hau géré par le Conseil des femmes, l’occasion de danser. Une apparition rare et courageuse, car certaines résidentes du centre craignent de se montrer en public, mais « elles sont heureuses d’être valorisées », dit Chantal Galenon. Une urne sera disponible pour collecter les dons : l’extension du centre Pu O Te Hau, dont la construction est en cours, est encore à la recherche de 60 millions de Fcfp.

Des animations musicales – ukulele, danse thaï, danse polynésienne – vont ponctuer la journée et culminer avec une bringue sur le paepae des jardins. Mais il y aura aussi des ateliers de coaching, des démonstrations de confection de couronnes, un stand de dépistage du diabète et une flash mob. Enfin le Conseil des femmes va remettre 8 « Trophées du cœur » à huit femmes polynésiennes nommées par les différentes associations qui composent le Conseil des femmes. Chantal Galenon a pour sa part choisi une jeune universitaire, « pour qu’on sache que le Conseil des femmes, ce n’est pas seulement des femmes ‘très expérimentées' », dit-elle en riant. Le Conseil aime aussi mettre en avant les femmes artistes et a convié Carine Berbain, qui présente une tableau représentant une femme qui en aide une autre. Il est « inachevé » : le public sera invité à y inscrire son nom.

Sur la condition féminine en Polynésie, Chantal Galenon estime que « globalement, il y a beaucoup d’amélioration » : les différences salariales en entreprise entre hommes et femmes sont moins marquées qu’avant – et moins qu’en métropole, d’ailleurs. La parité en politique n’est pas toujours au rendez-vous malgré la loi : « en général on met toujours un homme devant », et elle encourage les jeunes femmes à s’engager. « Mais les violences, c’est vraiment l’urgence, dit-elle. Sur l’accueil des victimes, là il y a du progrès à faire, et rapidement. Oui, il y a plus de femmes qui portent plainte, mais celles qui témoignent, ce sont celles qui n’en peuvent plus. » Elle s’étonne de la frilosité et la lenteur des autorités à rendre publics les chiffres des violences contre les femmes en Polynésie ; la ministre Virginie Bruant semble ouverte à la demande que fait le Conseil des femmes depuis 2018, la création d’un observatoire des violences, « pour avoir de vrais chiffres ».

PROGRAMME DE LA JOURNEE DU 8 MARS 2022