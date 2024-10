Nouvelle saisie de cocaïne à bord d’un voilier

Neuf kilos de cocaïne ont été découverts ce jeudi par la gendarmerie à bord d’un navire de plaisance en route vers l’Australie, d’après les informations de TNTV. Le skipper du voilier, originaire de Nouvelle-Zélande, a été placé en garde à vue.

Section de recherche, Ofast, GIGN, équipe cynophile et cellule d’identification criminel…. D’après la chaîne du Pays, la gendarmerie, qui craignait la présence d’armes à bord, a déployé des moyens importants jeudi pour réaliser cette saisie sur un voilier battant pavillon américain. Ça n’est pas la première fois que de telles saisies sont réalisées à bord de bateau reliant le continent américain à l’Australie ou la Nouvelle-Zélande. En 2017, 809 kilos de cocaïne avaient été trouvés à bord d’un catamaran arrivant d’Amérique latine et en escale à la marina d’Arue. Quelques mois plus tard, 500 kilos avaient été trouvés par les douanes à bord d’un voilier qui faisait étape aux Marquises. Plus récemment, deux Suédois partis du Panama avaient été interpellés à leur arrivée à Papeete avec 423 kilos de drogue à bord. D’après TNTV cette saisie, plus modeste mais qui pourrait valoir aux trafiquants dix ans de prison et 900 millions de francs d’amende est la huitième en Polynésie depuis 2016.