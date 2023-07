Nouvelles nominations dans l’administration du Pays

Plusieurs nominations notables sont annoncées ce vendredi : à la DPDJ, à la Direction de la construction et de l’aménagement, et à l’Agence de développement économique.

Ça bouge du côté des Solidarités, de la Famille et de l’égalité : après le départ de Sandra Trebouta-Ebb qui est retournée à l’OPH, c’est Tehina Audouin qui prend le poste de directrice du cabinet de Chantal Galenon. Le Service des solidarités, de la famille et de l’égalité perd sa directrice Demecia Manuel, qui avait pris ce poste en mai 2022. D’après nos informations, elle retournerait à l’OPT où elle était auparavant responsable de la communication. Sa remplaçante n’est pas encore connue.

Nouveau directeur aussi pour la Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse : le remplaçant de Teiva Manutahi est Teiva Shan, cadre de la fonction publique territoriale passé notamment par la DGRH, et ancien colistier de Béatrice Lucas aux municipales de 2020.

À la Direction de la construction et de l’aménagement (l’ex service de l’urbanisme et de l’aménagement qui avait changé de nom en 2021), c’est une directrice par intérim qui est nommée pour l’instant : il s’agit de Timeri Sommers, en remplacement de Bernard Amigues dont la fin de fonctions date de juin. Timeri Sommers, ingénieure diplômée de l’École nationale supérieure d’Arts et Métier en 2016, est également titulaire d’un master en management. Après ses études, elle a travaillé presque 5 ans chez Thales comme ingénieure responsable de la qualité produit. Depuis trois ans, elle était ingénieure aux Grands projets de Polynésie, chargée des opérations infrastructures.

Quant à l’Agence de développement économique, créée en octobre 2021, sa direction assumée depuis octobre 2022 par Rotui Tehei est confiée à Hinano Teanotoga, autrefois directrice de la Délégation polynésienne aux investissements.