‘O Morito ta’u vahine : « On essaie de se donner de l’amour »

Les deux comédiens qui interprètent un couple en péril dans la pièce de théâtre ‘O Morito Ta’u Vahine expliquent le parcours de leur équipe devenue « une famille ». De l’apprentissage du reo tahiti à celui du théâtre, la pièce a encore mûri depuis les représentations du mois de juillet. Cette oeuvre de Raffy Shart produite par SA Productions est au Grand théâtre de la maison de la Culture les 17 et 18 décembre.

Ce dimanche, les comédiens de la pièce ‘O Morito ta’u vahine étaient en répétition avec Raffy Shart, le metteur en scène et l’un des professeurs de cette équipe jeune dans le théâtre. Ils se préparent à fouler ensemble les planches du Grand théâtre de la Maison de la culture, à Papeete, les 17 et 18 décembre. Les comédiens ont vécu leur baptême à la salle Manuiti de Paea et le travail se passe à présent dans les détails de la mise en scène. Placements, regards, expressions sont aiguisés et répétés avec beaucoup de sérieux.

Il faut dire que la salle du grand théâtre représente une étape supplémentaire à Tahiti pour cette pièce adaptée en reo tahiti par Jacquot ti’ati’a. C’est la première depuis 29 ans, après Te manu tane de John Mairai. « Ma femme s’appelle Maurice » de son nom original s’est jouée pour la première fois en 1997 avec Régis Laspalès et Philippe Chevallier. Un classique du vaudeville dont le thème semble toujours d’actualité… mais dont l’adaptation lui donne une dimension très actuelle. Des messages sur les rapports entre hommes et femmes, sur la tolérance et surtout sur l’adultère sont notamment abordés.

Une équipe gagnante, quoi qu’il arrive

Au centre de l’intrigue, un couple composé de Tihoti – interprété par Christopher Prenat – mari volage qui vit aux crochets de Marina, issue d’une famille aisée – interprétée par Sonia Gibson, notre Gibbie de Tiare FM! Ils avouent que l’intimité qui existe aujourd’hui entre eux et qui est visible sur scène, ils ont dû la construire en « passant des barrières ». Sonia, elle, est connue pour sa voix, celle qui a séduit Raffy Shart et qui lui a valu son insistance pour qu’elle accepte de jouer. Finalement elle s’est engagée et n’en regrette rien, car elle a appris de chacun des comédiens en plus des enseignements de Raffy. De l’amour, c’est ce qu’il y a entre eux à la vie comme à la scène. Et c’est aussi grâce à une ambiance de travail professionnelle imposée par Raffy Shart dès le départ et adoptée par les comédiens.

Des acteurs qui parlent davantage le reo Tahiti dans leurs vies

Pour Christopher faire du théâtre c’est surtout « accepter d’être possédé », plus que rentrer dans la peau d’un personnage. Mais le challenge pour les comédiens et le charme de la pièce réside dans le fait qu’elle est jouée en reo Tahiti. Les comédiens le comprenaient pour la plupart d’entre eux mais ne le parlaient pas, et cela leur a mis une forme de pression. Mais, loin des textes oniriques du Heiva, l’intrigue fait que le langage est très accessible et rapproche le public des personnages. « Cette pièce a rendu le reo tahiti plus cool, » estime Christopher. C’est d’ailleurs après les premières représentations qu’on remarque davantage de reo tahiti dans ses vidéos sur TikTok. Parmi les inombrales punchlines de son rôle, il y en a une qui donne un aperçu de l’intrigue : « ‘Aita ‘oe e ‘ite i te huru o tä’u vahine ha’aipoipo. Mai te peu e ite ona e piti matahiti to taua orara’a, taparahi ona ia ‘oe na mua e fa’atätauro ia’u i muri a’e ». Traduit en français cela donne : « Tu ne connais pas ma femme, si elle apprend que nous sommes ensemble depuis deux ans, elle viendra d’abord te casser la figure et ensuite elle va me crucifier. «

Le mari, la femme, la maîtresse : le triangle classique du vaudeville Le pitch : jusqu’où un homme peut-il aller pour cacher sa liaison quand sa maîtresse menace de tout dévoiler ? Tihoti est un mari volage. Il vit aux crochets de sa femme Marina, issue d’une famille aisée. Excédée par les promesses non tenues de Tihoti, Katia veut révéler à Marina qu’elle est la maîtresse de son mari, afin de la pousser au divorce. Sur ces entrefaites, Tihoti essaie d’enrôler Morito, bénévole d’une association caritative de passage dans l’immeuble, pour qu’il prenne le rôle de sa femme afin de chasser sa maitresse. Malheureusement pour Tihoti, Morito ne sera pas la femme qu’il espérait. Un couple de retraités et le mari de Katia achèveront la confusion de Tihoti, qui ne sortira pas indemne du chaos.