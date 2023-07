Obésité : un programme d’éducation thérapeutique pour la Presqu’île

La direction de la Santé à lancé depuis le mois d’avril un programme permettant l’accompagnement et la prise en charge des personnes en situation d’obésité. Un suivi gratuit et personnalisé accessible sur prescription médicale dès l’âge de 16 ans et qui pourrait, en fonction des résultats être, être étendue à certaines îles des Raromatai, des Australes ou des Marquises.

Proximité. C’est le maître-mot de la stratégie adoptée par la Direction de la santé pour lutter contre l’obésité à la Presqu‘île. Depuis avril, les personnes en situation d’obésité ont donc la possibilité d’intégrer gratuitement un programme d’éducation thérapeutique dédié. Objectif, offrir aux résidents de la zone une prise en charge diététique et physique mais aussi psychologique. Une approche de la pathologie déjà bien établie par d’autres structures locales comme le Fare tama hau ou le centre spécialisé privé Ora Ora, mais qui jusque-là était difficilement accessible aux habitants de Tahiti iti. « Ce qu’on veut, c’est vraiment de proposer une prise en charge de proximité. On veut faire ces consultations à domicile pour pouvoir être proche et répondre aux besoins des patients », explique Coralie Antoniou, infirmière libérale et coordinatrice du programme pour le compte de la direction de la Santé.

Un « processus d’apprentissage »

À ce jour, ils sont seize inscrits à bénéficier de ce suivi adapté qui vise, à terme, à modifier les habitudes de vie qui impactent la santé. Au programme, des séances d’informations sur des thématiques comme l’alimentation, la gestion des émotions, mais aussi des ateliers pratiques tel que la cuisine ou des séances d’activités physiques adaptées. « C’est un processus d’apprentissage pour fournir tous les outils et les clefs aux patients afin qu’ils puissent, eux même être autonome dans la prise en charge de leur maladie chronique », précise Coralie Antoniou, infirmière coordinatrice du programme. Ils seront ainsi accompagnés durant au moins 6 mois par une équipe pluridisciplinaire composée d’une diététicienne et d’un éducateur sportif.

Ce programme accessible sur prescription médicale et ouvert à tous les volontaires en situation d’obésité âgé d’au moins 16 ans. S’il est pour l’instant disponible seulement sur la presqu’île de Tahiti, la direction de la santé prévoit déjà de l’étendre à Raiatea, Tubuai et Hiva Oa. Pour rappel, cette pathologie chronique, dont souffre 40 % de la population, est un facteur de risque majeur dans le développement d’autres pathologies comme l’hypertension, le diabète, l’insuffisance respiratoire, l’arthrose ou encore les troubles hormonaux.