Omicron : pas d’explosion… pour l’instant ?

Avec 25 cas locaux dépistés en 72 heures, les données épidémiologiques publiées ce lundi sont plutôt en retrait par rapport à celles de vendredi. Mais les autorités craignent que les fêtes aient tout de même engendré une accélération de la propagation. Rendez-vous d’ici quelques jours pour la vérification.

49 nouveaux cas depuis vendredi, dont 25 cas locaux. Malgré une circulation du virus en nette hausse par rapport à la semaine dernière, et une forte suspicion de propagation du variant Omicron dans le pays, les chiffres des contaminations n’ont pas explosé ce lundi. Le nombre de cas actifs – détectés dans les 7 derniers jours – est même en léger retrait (130 cas contre 160 vendredi), mais parmi eux, les cas locaux, pour la grande majorité liés à un cas importé, augmentent (76 ce lundi contre 62 vendredi). Des chiffres qui doivent être pris avec prudence, rappelle-t-on du côté de la plateforme Covid. Peu de tests ont été réalisés en ce weekend de fête, et les célébrations du réveillon ont pu emporter de nouvelles contaminations, qui ne seront repérées et comptabilisées que d’ici la semaine prochaine. Si les autorités sanitaires craignent une montée en flèche du nombre de cas, c’est que la plupart des pays, de l’Afrique à l’Europe en passant par les États-Unis, où a été importé Omicron, ont connu de telles explosions.

Plusieurs pays connaissent en outre de nouvelles tensions dans les services de soins intensifs des hôpitaux. Même si l’exemple sud-africain a montré qu’Omicron engendrait, en proportion, moins de cas graves de Covid que le variant Delta, à l’origine de la vague mortelle de juillet à septembre au fenua, sa forte contagiosité présente tout de même un risque pour les système de santé. En Polynésie, rien à déclarer pour l’instant : les 4 hospitalisations en cours sont tous des covid longs. À noter aussi, que le taux de vaccination du pays progresse très lentement : 71,3% de schéma vaccinaux complets chez les plus de 12 ans ce lundi. Le nombre de troisièmes doses, que l’ensemble des majeurs sont invités à réaliser, et qui deviendra nécessaire pour conserver son pass sanitaire le 15 janvier, n’a pas été communiqué.