Onze exposants polynésiens au Salon de l’Agriculture à Paris

Comme chaque année, une délégation polynésienne est présente toute la semaine au Salon international de l’agriculture à Paris. En marge du salon, la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire a offert un repas aux malades polynésiens.

Onze exposants forment cette délégation polynésienne menée par la présidente de la CAPL, Yvette Temauri, et installé dans un espace baptisé « Tahiti et ses richesses » dans le pavillon outre-mer du salon. Les consommateurs métropolitains pourront donc retrouver ou découvrir la distillerie Moux, le Laboratoire cosmétologique du Pacifique Sud, la distillerie de Taha’a, Heiva Cosmétique, le mono’i Tiki, Teava Rurua, le lycée agricole d’Opunohu, JLT Voyages et un petit nouveau : Tahiti sel, lauréat du Fenua d’argent au dernier salon Made in Fenua. Un budget de 10 millions de Fcfp a été alloué par le Pays pour la logistique et l’acheminement des produits à Paris.

Pour l’ouverture du salon, le stand polynésien a reçu la visite du Premier ministre, Édouard Philippe, qui a évoqué la visite d’Emmanuel Macron et son désir de visiter lui aussi la Polynésie. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, récemment en visite sur le fenua, n’a pas non résisté à la dégustation de quelques mets locaux.

À noter que cette année, la Polynésie sera représentée dans trois catégories (miel, rhum et vanille) au concours général agricole, 129e édition.

Enfin en marge du salon, et comme cela est le cas depuis six ans, la CAPL et le Pays ont offert un repas à 80 malades polynésiens et leurs accompagnateurs. Chaque année, Yvette Temauri mobilise les producteurs locaux afin de mettre de côté des produits pour la réalisation de ce repas.