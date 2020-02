Dans le cadre de « l’année de la bande dessinée », la Maison de la culture organise un concours interscolaire. Six classes, de la quatrième à la terminale, ont commencé à réfléchir à leurs planches, et les inscriptions sont toujours ouvertes. Pour les mettre sur la bonne voie, Gotz, auteur de la série de BD Pito Ma a dispensé ce lundi matin de précieux conseils pour s’organiser.

C’est au festival d’Angoulême que le coup d’envoi a été donné : 2020 doit être « l’année de la bande dessinée ». Des événements consacrés au neuvième art sont d’ailleurs programmés partout en France dans les mois à venir. Y compris au fenua. La Maison de la culture a ainsi lancé un concours de bande dessinée exclusivement dédié aux collèges – à partir de la quatrième – et aux lycées. Six classes sont déjà inscrites, à Tahiti, Moorea, Bora Bora et Raiatea. Et les inscriptions sont toujours ouvertes, comme le rappelle Viridiana Peres, une des organisatrices.

Objectif, donc : présenter, avant le 25 avril, cinq planches format A3 sur le thème de « l’eau ». Un travail pas aussi facile qu’il n’y paraît, surtout quand il est mené en groupe. Le dessinateur Gotz, connu pour sa série Pito Ma, est venu ce lundi matin à la Maison de la culture pour rencontrer deux classes participantes – les autres ont pu suivre cette « masterclass » en vidéo. L’artiste, qui verse aussi dans la peinture et l’illustration, a expliqué une à une les différentes étapes de création d’une bande dessinée. En insistant sur le fait que les dessins étaient finalement un des derniers maillons de la chaîne.

Côté enseignants, ce concours est l’occasion de travailler sur un art qui fait déjà partie de l’univers de la plupart des jeunes. Pour Miranda Giau, qui accompagnait hier matin les Premières STD2A (sciences et technologies du design et des arts appliqués) du lycée Samuel Rapoto, il s’agit aussi d’entraîner les dynamiques de groupe. À chacun sa tâche, à chacun son talent, pour au final présenter un travail collectif et concret.

Le jury constitué par la Maison de la culture décernera des prix fin avril. À la clé, des bandes dessinées ou du matériel pour le CDI des établissements, et peut-être quelques cadeaux pour les élèves participants. Mais surtout, toutes les planches candidates seront exposées salle Muriavai, du 11 au 16 mai. À cette date, la Maison de la culture en profitera pour organiser une « journée de la BD »: au programme, des ateliers et expositions autour du neuvième art ouverts à tous.