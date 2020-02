La radiation de Michel Buillard rejetée : il pourra se représenter à Papeete

L’actuel maire de la capitale était visé par une demande en radiation déposée par des proches de Gaston Flosse. Ils ont été déboutés ce lundi. Le tribunal estime que les requérants n’ont pas apporté la preuve que Michel Buillard résidait hors de la commune qu’il gère depuis 1995. Le camp Flosse annonce d’ores et déjà un pourvoi en cassation.

La décision est « logique », « courue d’avance », insiste l’entourage de Michel Buillard… Mais à moins d’un mois du premier tour des municipales certains la guettaient tout de même avec fébrilité. Saisi le 14 février d’une requête en radiation des listes électorales, le tribunal de première instance devait en somme répondre à une question : le maire de Papeete, qui s’apprête à concourir pour un sixième mandat, a-t-il bien son « domicile réel » dans la capitale ?

À l’origine du recours, des proches du Tahoera’a : Richard Deane, Eugène Tetuanui et Vaitea Le Gayic, électeurs à Papeete, contrairement à Gaston Flosse, qui cherche, toujours sans succès, à voir figurer son nom sur la liste. Devant le tribunal vendredi dernier, ils développent la thèse que Michel Buillard habite en fait à Pirae, produisant des attestations de témoins et un constat d’huissier – qui constatait que le maire de Papeete avait quitté, un mercredi matin, une maison de la rue Temarii, à Pirae.

Pas de quoi convaincre les juges. D’après Me Bourion, le tribunal a estimé à la fois que les requérants n’ont pas apporté des preuves suffisantes de leurs allégations. Et que, dans le même temps, Michel Buillard démontrait bien, factures et témoignages à l’appui, qu’il réside dans une maison de Taunoa louée depuis 2016.

La décision ne peut pas faire l’objet d’appel mais elle reste éligible à un pourvoi en cassation. Et Me Dominique Antz compte bien lancer cette nouvelle procédure.

Le camp Flosse repart en cassation

L’avocat des requérants – et de Gaston Flosse – insiste sur le fait que « toutes les attestations produites par M. Buillard proviennent de ses subordonnées à la mairie », et pas de « personnes du quartier ». « Depuis la médiatisation de l’affaire, les langues se délient, assure-t-il. Il y a de plus en plus de monde pour dire que la maison de Taunoa n’est qu’un domicile artificiel, de façade… Et que son domicile réel est bien à Pirae ».

Reste à savoir si la Cour de cassation sera sensible à ces arguments, déjà en partie développés devant le tribunal. Comme le note Me Bourion, la juridiction suprême a bien rappelé lors du rejet du dernier pourvoi de Gaston Flosse, que le juge de Papeete avait tout pouvoir d’appréciation en matière de contentieux électoral.

Si les listes électorales doivent être finalisées et déposées avant jeudi, le feuilleton Gaston Flosse à Papeete n’est peut-être pas terminé. D’après Me Dominique Antz, la cour de cassation peut statuer jusqu’au 15 mars sur la radiation de Michel Buillard. Quant au Vieux lion, sa première demande a d’inscription sur les listes de la capitale a été rejetée par toutes les autorités compétentes, de la mairie à la cour de cassation. Mais sa deuxième demande, déjà refusée par la commission électorale, a été l’occasion d’un nouveau recours, en attente, devant le tribunal de première instance.