Opération Information et orientation pour les jeunes « sans solution »

Mercredi 24 août, le ministère de l’Éducation organise à Tahiti et Raiatea une matinée spécialement dédiées aux moins de 20 ans sans solution de scolarisation.

Collégiens ou lycéens sans solution à la rentrée scolaire sont invités à participer, mercredi prochain de 9h30 à midi, à la matinée d’information et d’orientation.

Avec des intervenants des lycées et des professionnels de l’orientation, ils pourront ainsi se renseigner sur les filières qui leur sont accessibles et les actions pédagogiques proposées par la Mission de lutte contre le décrochage scolaire, qui aide plus d’une centaine de jeunes chaque année.

La session d’information et d’orientation est organisée à Pirae, Taravao et Uturoa :

– À la DGEE Tuterai Tane (plateau sportif)

– Au lycée de Taiarapu Nui

– Au lycée des Îles Sous-le-Vent