Back To School : la fête des activités extra-scolaires

L’opération Back To School organisée par l’association de commerçants Papeete Centre-Ville a attiré parents et enfants ce samedi. De nombreuses activités péri-scolaires et extra-scolaires étaient proposées. Zoom sur la natation, l’aide aux devoirs et les manga.

C’est armés de dédicaces de Miss Tahiti 2022, Herenui Tuheiava, que parents et enfants ont déterminé leur choix d’activités pour cette année scolaire, tandis que les plus petits profitaient du manège et du château gonflable installés sur le front de mer.

Le Cercle des nageurs de Polynésie, le plus ancien club du territoire puisqu’il a été créé en 1970, prenait les inscriptions ce samedi aux abords de la cathédrale. Son président, Bernard Costa, met en avant à la fois le côté compétitif de la natation polynésienne, et un « sport très complet » qui combine développement physique et endurance.

Pour les enfants qui veulent cultiver leur côté artistique, Tamaterai a Teheiura, animateur diplômé qui achève sa formation de directeur de centre de vacances, leur propose des ateliers de manga, mais aussi de dessin plus classique, et de peinture, y compris pendant les vacances scolaires. Les cours seront dispensés en centre-ville (plus d’information au 89 22 21 74).

Enfin pour les enfants qui ont besoin d’un petit coup de pouce pour faire leur devoirs, plusieurs prestataires étaient présents samedi. Comme So Skool, créée en 2006, qui se veut « le maillon manquant entre l’école et la maison », dit son directeur Mahonry Suard. Les deux centres accueillent les élèves du CP à la terminale, en petits groupes. Un ramassage scolaire est même possible pour les élèves de primaire. « L’idée, c’est de proposer une solution clé en main », dit-il.