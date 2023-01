Orages : vigilance renforcée à Tahiti et Moorea

Après les gros orages de cette fin de nuit, qui ont causé des inondations dans plusieurs communes de Tahiti, Météo France a placé les îles du Vent en vigilance orange, et prévient que le mauvais temps devrait persister jusqu’à vendredi matin.

Tahiti et Moorea en orange, les Tuamotu et les îles Sous-le-vent en jaune pour les orage et les fortes pluies, les Marquises en jaune pour la forte houle. La carte des vigilances de Météo France s’est colorée depuis hier, avec l’arrivée d’un important épisode de mauvais temps. Le temps pluvieux et orageux en cours est « l’origine de violentes rafales pouvant atteindre les 100 kilomètres/heure voire plus sur les hauteurs, des phénomènes électriques ainsi que de gros cumuls de pluie localisés » à Tahiti et Moorea, précise l’établissement. La mer reste agitée, partout, et notamment aux Marquises où « les déferlantes peuvent dépasser les 3 mètres sur les côtes Nord des îles. Et ce temps « devrait persister jusqu’à vendredi matin avant le retour de belles éclaircies dans l’après-midi ».