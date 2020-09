Où le masque est-il obligatoire à Tahiti ?

Le Haussariat a prolongé au moins jusqu’au 15 octobre l’obligation de port du masque dans tous les rassemblements publics et lieux d’affluence, y compris certaines zones extérieures définies avec les communes. La nouvelle version de l’arrêté précise que ce port n’est pas obligatoire pendant la pratique sportive, ou pour les enfants de moins de 11 ans.

Le port obligatoire du masque n’a cessé de gagner du terrain ces dernières semaines. D’abord mise en oeuvre dans les aérogares et les transports publics, le gouvernement avait annoncé que l’obligation serait étendue à tous les lieux recevant du public le 15 juillet. Machine arrière le lendemain : son port restera « fortement recommandé » pendant plus d’un mois. Entre temps, le marché de Papeete, et de nombreux commerces et lieux publics s’étaient mis au pli. Mais c’est bien l’arrêté du 27 août qui généralise l’obligation. L’État a prolongé ce mardi l’arrêté, désormais valable jusqu’au 15 octobre. Dominique Sorain a encore une fois répété que le masque restait « quoiqu’en pensent certains, notre meilleur outil pour faire face à la contagion ».

Pour rappel, le bout de tissu doit être porté « dans tout rassemblement, réunion ou activité organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes », des regroupements soumis à autorisation. Mais même en l’absence de réunion, de nombreux lieux de forte affluence sont désignés comme zones masquées. Parcs, y compris ceux qui bordent les plages, parkings, marinas, vide-greniers, sont concernés. L’obligation est même fixée à 100 mètres autour des lieux les plus fréquentés « marchés, aéroports, gares maritimes et lieux de culte », mais aussi « établissements scolaires et d’enseignement supérieur, crèches et garderies et des établissements permettant la pratique d’activités sportives ou culturelles ».

Pas pour les jeunes enfants, les handicapés ou les sportifs

L’arrêté précisait déjà, depuis le 27 août que cette obligation ne s’applique pas aux enfants de moins de 11 ans, pour qui les autorités considèrent que le port du masque, qui doit être touché le poins possible une fois en place, pourrait être trop contraignant ou trop difficile à faire respecter. Sont aussi dispensées les « personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires ». L’État a aussi pris soin de préciser, ce mardi, que l’obligation ne s’appliquait pas non plus « aux personnes pratiquant, de manière isolée, une activité physique et sportive ». Les sportifs sont invités, en revanche, à venir équipés sur les sites de port du masque obligatoire, afin de se protéger « dès la fin ou lors de l’interruption de l’activité”.

La liste des lieux concernés a été travaillée, commune par commune, entre le Haussariat et les tavana. Si Papeete a choisi de rendre le masque obligatoire sur des rues entières au centre-ville, la plupart des communes se limitent aux sites populaires ou touristiques. C’est le cas de Mahina et Paea, qui ont publié leurs cartes de zones. À Paea par exemple, le masque est obligatoire autour de la mairie, de la salle Maru Iti, de la plage Rohotu, au Marae Arahuahu, sur le site des grottes de Mara, autour du Fare Vaa, des écoles et du port de pêche.

Arrêté du Haut-commissariat précisant les zones et sites où le port du masque est obligatoire