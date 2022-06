Paka : 1022 pieds détruits dans trois plantations de Tahiti et Huahine

Alors que le Syndicat du chanvre organise ce mercredi une conférence sur la légalisation du cannabis, la gendarmerie et le parquet ont communiqué sur trois opérations de « recherche et de destruction » de plantations de paka qui ont eu lieu du 24 au 27 mai.

D’après la gendarmerie, la lutte contre les infractions liées aux stupéfiants reste « l’une des priorités des autorités judiciaires et administratives de Polynésie française, ainsi que des forces de sécurité ». Et c’est dans ce cadre, que la gendarmerie a mené trois « opérations de recherche et de destruction » de plantations de cannabis, la semaine dernière.

C’est ainsi qu’ont été découverts :

➢ 232 pieds de cannabis à Taravao, le 24 mai

➢ 603 pieds de cannabis à Huahine, le 27 mai

➢ 187 pieds de cannabis à Papara, le 27 mai

« Les 1022 pieds saisis ont été détruits par incinération, précise le parquet, et les individus à l’origine de ces plantations feront l’objet de poursuites judiciaires, sous l’autorité du procureur de la République de Papeete ».

Avec communiqué.