Papa Tihota est décédé dans un accident de la route

Tuarii André Tauraa, plus connu sous son nom de scène papa Tihota, est décédé la nuit dernière. A 32 ans, le comédien a eu un accident de deux-roues en rentrant de l’aéroport où il travaillait à l’accueil des passagers.

Le jeune artiste avait été révélé par le Tahiti comedy show en 2015, et avait depuis construit une notoriété en tant qu’humoriste et comédien. Un temps en poste au Polynesian cultural center de Laie, à Hawaii, papa Tihota avait animé de nombreux évènements et soirées, de sa commune de Paea jusqu’à To’ata ou Tarahoi. Jeune père, il avait aussi œuvré, ces dernières années, au sein de la direction de la Jeunesse et des Sports.

Plus récemment, il avait intégré l’équipe Covid de la présidence et participait à l’accueil et l’orientation des touristes et des passagers arrivant à l’aéroport. « C’est en regagnant les siens après cette mission qu’il a trouvé la mort », précise le gouvernement. D’après des proches cités par TNTV, il se serait endormi au volant de son deux-roues. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l’accident.

Dans un communiqué publié ce matin, le président du Pays dit avoir « appris avec une immense tristesse sa disparition aussi subite que tragique ». « Au-delà de ses qualités d’amuseur public appréciées de tous, Papa Tihota était une belle personne, humble, toujours prêt à servir son église (l’église de Jésus Christ des Saint des derniers jours, ndr) et plus largement la communauté polynésienne » écrit Edouard Fritch. « Tristesse et émotion », aussi du côté de la présidence de l’assemblée de la Polynésie française. Gaston Tong Sang qui souligne « sa présence scénique et ses qualités humoristiques » déplore la perte d’un jeune homme aux talents et aux qualités multiples, à la bonhomie unique et à la personnalité hors du commun ».