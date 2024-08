Papeete a des moyens, reste à organiser ses ambitions, dit la CTC

Le rapport de la chambre territoriale des comptes sur la commune de Papeete de 2019 à 2023 recommande l’adoption rapide du nouveau PGA, d’une stratégie de développement à la mesure de la capitale qui concentre l’essentiel de l’activité économique et institutionnelle de la Polynésie, et d’un plan pluriannuel d’investissements, notamment en explorant les possibilités de mutualisation avec les communes voisines. Elle en a les moyens financiers, note la CTC, si elle parvient à maîtriser ses charges de personnel.

26 654 résidents, mais une fréquentation de 80 000 personnes par jour : Papeete concentre les institutions du Pays et 40% des actifs de Tahiti. Le diagnostic territorial réalisé en 2023 dans le cadre des travaux de révision du PGA qui date de 2003 a déjà posé la nécessité de renforcer le caractère polynésien de la ville, mais aussi de lutter contre les nuisances urbaines et le réchauffement climatique, et d’améliorer la circulation et le stationnement. La CTC recommande de finaliser le nouveau PGA, à l’étude depuis 2021, en 2025.

Il doit s’accompagner, estime le gendarme financier, d’une stratégie quinquennale sur les actions à engager en matière « d’urbanisme, de déplacements, de valorisation du patrimoine communal, de tourisme et de préservation de l’environnement ». La CTC recommande de mener ces actions en concertation avec les communes limitrophes. Papeete doit aussi se doter d’un plan pluriannuel d’investissement correspondant.

40% d’effectifs en plus en 5 ans, mais toujours pas assez d’encadrement

La chambre invite la commune à « être vigilante sur la progression des charges de personnel » pour qu’elles ne dépassent pas 60% des charges de gestion : Papeete a vu ses effectifs progresser de près de 40% en 5 ans, principalement en raison de la reprise en régie, en 2020, de la restauration scolaire. À la fin de l’année dernière, la mairie comptait 690 agents. Comme de nombreuses communes polynésiennes, elle manque d’encadrement, et est invitée à profiter des départs des agents de catégorie C et D pour augmenter ceux de catégorie A, et à réviser son utilisation de prestataires externes alors qu’elle dispose de près de 160 personnes affectées aux services techniques.

Des élus mieux formés et informés

La CTC aimerait aussi voir la commune mieux former ses élus en adoptant un plan de formation, prévu par le CGCT. Une « mesure protectrice pour ces élus, par exemple dans le domaine de la commande publique », un domaine dans lequel la chambre salue toutefois « la qualité du travail déjà accompli » avec notamment un guide interne de la commande publique. Reste aussi à se doter des outils de pilotage de gestion et de contrôle interne, pour maîtriser les risques comptables et financiers, et pour apporter au conseil municipal une information budgétaire plus complète.

« Un programme d’équipements plus volontariste »

Sa situation financière, bien qu’en légère dégradation, reste positive. Et Papeete, alimentée par le Fonds intercommunal de péréquation qui a gonflé en même temps que les recettes fiscales, est économe : si ses charges de personnel ont augmenté, son endettement a baissé et représentait fin 2023, annuité en capital comprise, 221,6 millions de Fcfp, soit 66,5% de moins qu’en 2019. Son fonds de roulement se situe à 2,5 milliards de Fcfp, soir 170 jours de fonctionnement. Conclusion de la CTC : cette situation financière « lui permet d’investir davantage et devrait la conduire à engager un programme d’équipements plus volontariste. »

Assainissement, eau potable, déchets : la mutualisation recommandée

La mutualisation de l’assainissement avec les communes voisines de Pirae et Arue est en cours, et la CTC recommande de faire de même pour le réseau d’eau potable. Côté ordures ménagères, le budget annexe est équilibré par « une subvention du budget principal qui a progressé de 40% depuis 2019 ». La nouvelle grille tarifaire mise ne place cette année « devrait permettre d’améliorer la situation financière du service ». Là encore, la CTC suggère une mutualisation avec les communes voisines.

Enfin, la CTC note que 13% des élèves scolarisés dans la commune n’y résident pas, et que la mairie devrait réfléchir à la refacturation des frais engagés pour l’accueil de ces élèves.

Le rapport de la chambre territoriale des comptes dans son intégralité est à retrouver ici.