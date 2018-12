Parasites filaires : Huahine et Tahuata anomalies statistiques

Huahine et Tahuata sont les deux seules îles en Polynésie dont la proportion de porteurs de parasites filaires n’a pas baissé depuis la Prise observée directe (POD) de la notézine. Un séminaire est actuellement organisé à Huahine pour accentuer la prévention.

Pas moins de 22 professionnels de la direction de la santé ou des cellules de promotion de la santé sont actuellement présents à Huahine pour un bilan des actons de santé préventives. L’île n’a pas été choisie au hasard. Elle fait partie, avec Tahuata aux Marquises, des deux seules îles où la présence de parasites filaires, responsables de la filariose, n’a pas diminué malgré la mise en pace de la Prise observée directe (POD) de la notézine.

Un séminaire est actuellement organisé à Huahine avec les professionnels de santé, les tavana, les confessions religieuses ou encore les associations. Le fil conducteur est l’assainissement, ou la réduction, des porteurs de parasites filaires sur l’île. Pauline Niva, éducatrice de santé à la direction de la Santé, explique qu’il y a dix ans, une personne sur dix était porteuse de micro-filaires au fenua. Aujourd’hui, on est à 0,001%. « Donc, on a atteint nos objectifs, sauf à Huahine et à Tahuata ». Une situation « probablement dûe à la densité de moustique » sur Huahine, explique Pauline Niva.

Lors du séminaire, il sera question de la réalisation d’un état des lieux, de la pose d’un diagnostic, et de la mise en place d’un questionnaire à destination de la population de l’île.

Un comité local de la santé devrait même voir le jour. Il aura pour tâche de surveiller de près l’évolution ds porteurs de parasites filaires. Huahine pourrait avoir un label « île en santé » affirme Pauline Niva et pourrait attirer beaucoup plus de touristes.