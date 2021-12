Partage et dépassement de soi… Philippe Croizon distille ses messages au fenua

Au fenua depuis une dizaine de jours avec son « académie », l’athlète Philippe Croizon multiplie les évènements sportifs et associatifs, et surtout les rencontres. Pour le nageur amputé des quatre membres, l’objectif est toujours le même : « faire changer de regard sur le handicap ». Il animera une conférence mardi à Pirae.

« Tout est possible ». La phrase, qui s’affiche en gros caractères sur les affiches de ses conférences, Philippe Croizon la répète dans ses livres et ses interviews. Mais surtout il la vit au quotidien depuis un jour de 1994 quand le père de famille de 25 ans, est touché par une ligne électrique de 20 000 Volts. Une première décharge provoque un arrêt cardiaque, une deuxième le réanime, et après une centaine d’heures sur les tables d’opération, l’ancien métallurgiste est amputé des quatre membres. Suivent plusieurs années de « reconstruction personnelle », et un leitmotiv qui s’installe : « changer le regard sur le handicap ». L’objectif de ses livres, ses conférences, ses apparitions régulières sur les plateaux télés et ses sorties remarquées sur les réseaux sociaux. Mais surtout, pour faire passer le message, il enchaîne les performances : de sa traversée de la manche en 2010 au Dakar en 2017 en passant par une série d’exploits à la nage – sa spécialité – l’athlète se fait connaitre dans le monde entier. Et il ne compte pas s’arrêter là : après l’avoir interpellé sur Twitter, Philippe Croizon a rencontré Elon Musk voilà quelques mois et espère bien obtenir une place à bord du futur Starship de SpaceX.

« À un moment donné tu trouves ton chemin »

Depuis une semaine, c’est en Polynésie que Philippe Croizon vient faire la preuve de ses talents et distiller son message, avec son « académie ». Une demi-douzaine de jeunes « capables autrement » qui, accompagnés de nageurs valides et handicapés du fenua, ont effectué la traversée de Tahiti à Moorea en relais dimanche dernier. Ce « Tahiti swimming dream », le nom du projet soutenu, entre autres, par la Fédération de Natation et la Fédération du sport adapté, s’est poursuivi ce samedi à Punaauia pour le Vaira’i Beach open Water. Philippe Croizon, ses protégés et plusieurs athlètes handisport polynésiens ont pris le départ du 2,5 kilomètres. Et étaient bien là, « ensemble » et avec le sourire, à l’arrivée. « Tout ça c’est du partage, il y a que ça de vrai dans la vie, s’exclame-t-il à peine la ligne finale traversée. On va pouvoir dire à tous ces jeunes valides : vous vous rendez compte ? Vous avez été capable de faire la même chose que des nageurs handicapés, c’est fort non ? ». La course « n’a pas été simple » pour lui comme pour beaucoup des autres participants, mais l’humour est intact, le message aussi : « quand il t’arrive une tuile dans la vie, tu penses que tout est fini, mais à un moment donné tu trouves ton chemin, explique-t-il. Nous, notre chemin, c’est dans la natation ».

Philippe Croizon, après une dizaine de jours au fenua, s’est lié d’amitiés avec des nageurs locaux, et rappelle à qui veut l’entendre qu’il compte « relier les cinq continents à la nage » et cherche pour ça des soutiens. Mais l’objectif premier reste toujours de faire porter son discours : « On a eu un accident ou une maladie invalidante, on est tombé en dessous de l’eau, raconte-t-il. On s’est relevé, on s’est entrainés, on est là. On peut tous aller bien au-delà de ce qu’on est capable de faire ». Un message qu’il développera à nouveau lors d’une conférence à la mairie de Pirae, mardi, juste avant son départ vers la métropole.