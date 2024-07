La commune de Papeete organise ce mercredi et jeudi la déclinaison locale d’une manifestation nationale, « Partir en livre », pour promouvoir le livre et la lecture auprès des scolaires. Mercredi soir, une nocturne est ouverte au public.

Cette manifestation nationale est organisée par le Centre national du livre sous l’impulsion du ministère de la Culture depuis 2015. Et Papeete organise sa troisième édition mercredi et jeudi dans les jardins de la mairie. Partir en livre veut promouvoir le plaisir de la lecture auprès des jeunes. Au programme : lectures animées, ateliers création, théâtre dont un spectacle d’improvisation où les jeunes spectateurs devront eux-mêmes créer l’histoire, des jeux de piste, une exposition, une fresque collaborative… De quoi donner envie au public de se replonger dans les livres et surtout de sortir des écrans ! Comme l’explique Orama Ienfa, chargée de mission pour la ville de Papeete : « Il y a beaucoup d’études qui sont sorties sur le livre et sur l’impact des écrans sur les jeunes. L’intérêt est de ramener les jeunes aux livres pour qu’ils reprennent le goût à la lecture. Le livre c’est l’évasion, le développement du vocabulaire, c’est plein de bonnes choses. On essaye de ramener les enfants vers les livres et de les éloigner des écrans. »

Les scolaires sont donc attendus en journée. Après le succès de la Nuit de la lecture, Papeete a voulu réorganiser un événement public. Pour la troisième édition de Partir en livre, une nocturne mercredi est donc ouverte gratuitement au public. « Au niveau de la commune on essaye de donner une part plus grande aux livres, en dehors du temps scolaire, où c’est un temps d’apprentissage. Nous voulons donner le goût de la lecture et le plaisir de lire. Pour ça on a une bibliothèque et un bibliobus qui passent dans les écoles pour prêter les livres aux enfants, car quand même les livres restent chers. On met à disposition des livres gratuitement pour qu’ils puissent rentrer dans toutes les familles. »