Pas de repreneur pour la rotative de la Dépêche

L’ambiance était comme le temps, vendredi à l’imprimerie du pont de la Fautaua, maussade. Et pour cause, après plus de cinquante ans de services, la rotative de la Dépêche, en liquidation judiciaire, était mise en vente aux enchères. Et malgré quelques effets d’annonce et l’absence de prix de départ, elle n’a pas trouvé repreneur.

Et pourtant ce n’est pas faute d’avoir essayé de trouver des acquéreurs, comme le relate, le commissaire priseur, Serge Léontieff.

Seul le petit matériel a trouvé preneur, et encore, difficilement. Quant à la rotative, elle va rester là, encrier vide, bobines de papier immaculées, en attendant que l’on décide de son avenir.

Des anciens employés présents

Heimana et Narii qui ont fait leurs premières armes comme imprimeur sur la roto, étaient présents vendredi matin. Ces anciens employés étaient là pour se remémorer l’époque où la rotative imprimait, l’après midi, les encarts publicitaire et le soir les quotidiens, Dépêche et Nouvelles, confondues. 20 imprimeurs se relayaient jours et nuits comme se souvient Heimana.