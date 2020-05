Tahiti Infos devient payant, et Les Nouvelles de Tahiti ressuscitent

Petite révolution dans le paysage médiatique polynésien. Dès lundi prochain, il faudra débourser 100 Fcfp pour s’informer avec le quotidien Tahiti Infos, et Les Nouvelles de Tahiti, disparues en 2014, renaîtront sous une autre forme, pour se placer sur le segment du gratuit.

Passer de gratuit à payant, tel est le pari risqué de Fenua Communication, société éditrice de titres de presse dont le quotidien d’information Tahiti Infos, qui deviendra payant à partir de lundi. Le quotidien annonce un tirage de 10 000 exemplaires. Le prix est fixé à 100 Fcfp, pour avoir accès à un traitement de l’information plus fouillé et à un contenu renforcé de nouvelles rubriques (notamment sur les îles et la région Pacifique), comme l’explique Antoine Samoyeau, rédacteur-en-chef du quotidien.

Le titre sera aussi diffusé dans les îles au même prix qu’à Tahiti, dès qu’il sera possible d’acheminer du fret par avion, grâce notamment à la subvention mise en place par une loi du Pays de 2019, à l’époque considérée comme du sur mesure pour aider La Dépêche, et défendue par le gouvernement au prétexte de combattre l’illettrisme. Concernant le site Internet du quotidien, lui aussi entièrement gratuit jusqu’à présent, il évoluera prochainement vers un modèle « freemium », avec des articles disponibles gratuitement et d’autres accessibles sur abonnement.

Notons également que le statut de quotidien payant permet désormais à Tahiti Infos de prétendre à une partie des annonces légales, traditionnellement une source non négligeable de revenus pour la presse écrite.

Les Nouvelles devient un gratuit tiré à 15 000 exemplaires

L’autre annonce du jour concerne la résurrection du quotidien le plus ancien de Polynésie française, Les Nouvelles de Tahiti. Né en 1957, il avait vu ses pages se refermer en 2014. Pour beaucoup, il représentait durant sa dernière décennie d’existence une voix à part dans le monde médiatique polynésien, un journal sans concession aux articles écrits par des plumes incisives. La nouvelle mouture sera-t-elle de la même veine ? « Non, répond Antoine Samoyeau, d’une part parce que l’on n’a pas voulu recopier un modèle qui existait avant, ce n’est pas forcément pertinent, et d’autre part, c’est que l’on n’a pas la certitude de faire aussi bien. »

Et effectivement Les Nouvelles de Tahiti, à part le titre (dont Albert Moux était l’un des actionnaires historiques), n’aura que très peu de rapport avec son aîné. Il s’agira d’un quotidien gratuit qui sera un condensé de l’actualité locale, et qui comportera de 24 à 32 pages sur le modèle des gratuits métropolitains type 20 Minutes.

Quant à savoir pourquoi la renaissance de ce titre, alors que Tahiti Infos est désormais bien implanté et fait référence dans monde médiatique polynésien, « cela nous gênait d’abandonner le principe de l’information gratuite pour nos lecteurs. »

Si « le principe de l’information gratuite » fait partie de l’ADN de Fenua Communication, il faut voir aussi que ne pas abandonner le secteur du gratuit évite surtout de voir un concurrent se positionner sur ce même créneau.

Cet épisode s’inscrit aussi dans une rivalité exacerbée entre Albert Moux et Dominique Auroy, le premier ayant combattu le second précisément en recopiant un modèle qui existait avant : la création d’un ensemble regroupant magazine télé, quotidien papier, magazine féminin. Quoi qu’il en soit, pour les lecteurs avides il n’y a jamais assez d’info !